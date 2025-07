Nordio: "Nessuna paura di niet della magistratura, non siamo ricattabili"

" Fa paura, ma state certi che la faremo ". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non ha alcun dubbi sull'esito della riforma costituzionale della giustizia - che prevede tra i vari punti anche la separazione delle carriere dei magistrati - in attesa della votazione conclusiva da parte dell'Aula del Senato che avverrà martedì 22 e che sancirà la prima metà del lungo iter parlamentare. Nel suo intervento alla IV edizione di "Parlate di mafia", a Roma, il Guardasigilli ricorda che nessuno credeva in questa riforma " perché ogni volta c'è stato uno sbarramento della magistratura, un 'niet' totale, e la politica ha ceduto. Ma noi non siamo ricattabili, noi non abbiamo paura ", dichiara Nordio senza mezzi termini.

L'ex procuratore di Venezia è assolutamente consapevole del fatto che " ci saranno delle aggressioni di vario tipo: alcune in linea con la democrazia, come quelle in Parlamento, altre un po' meno quando la stampa si avvale di segreti istruttori e riferisce fatti falsi - aggiunge -. Probabilmente ne avremo delle altre. Ho avvertito i miei amici: non c’è niente da fare, ogni aggressione in più è un pizzico di adrenalina che aumenta ". Insomma, secondo Nordio quello che sta creando veramente timore all'interno degli organi giurisdizionali non tanto è la separazione delle carriere in sè, ma più che altro la parte sul Csm: " Le correnti stanno al Csm come i partiti stanno al governo. Il Csm è un riflesso delle correnti ", afferma il ministro.

Quando poi, presumibilmente tra la fine dell'autunno e l'inizio del prossimo inverno, verranno ultimate anche la terza e la quarta lettura del potere legislativo (rispettivamente alla Camera e al Senato), nel 2026 la riforma verrà sottoposta a referendum confermativo: il governo Meloni intende arrivare a quell'appuntamento " con un dibattito pacato per evitare una cosa deplorevole " perché "se andassimo al referendum quasi con uno scontro non ci sarebbero nè vinti né vincitori. Se anche vincessimo noi, ne rimarrebbe umiliata la magistratura e ciò non andrebbe bene ". Nordio, dunque, auspica che anche da parte della magistratura e dell'opposizione si possa arrivare " a tutte le possibili argomentazioni ma senza contrapposizione politica, senza aut aut o ultimatum al governo ".

Nell'evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, in collaborazione con l'Ufficio studi di FdI, parlando della riforma della giustizia e del referendum, l'esponente dell'esecutivo nazionale ha anche detto che la magistratura, soprattutto quella associata, " deve assumersi la responsabilità di arrivare al referendum senza toni di guerra ma argomentando secondo le loro convinzioni a cui noi opporremo le nostre ". Tuttavia l'Anm, al momento, " non si è dimostrata dialogante perché ha posto un niet su tutta la riforma ".

spiegando agli italiani che non è un referendum contro la magistratura o a favore di Meloni e del governo ma una riforma per adattare il nostro sistema costituzionale al nostro sistema giudiziario

La separazione delle carriere esiste in tutti i Paesi in cui c'è il processo accusatorio

In ogni caso resta la speranza di arrivare alla consultazione elettorale del prossimo anno "- ha concluso -.".