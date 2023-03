Braccio di ferro Pd-M5S: il sondaggio spaventa Conte

L'effetto Schlein sull'elettorato del Pd starebbe togliendo la terra da sotto i piedi di Giuseppe Conte e del suo Movimento CinqueStelle: questo il quadro che, secondo i sondaggi proposti da Alessandra Ghisleri, si sta venendo a delineare alle spalle di Fratelli d'Italia, sempre saldamente al comando nelle intenzioni di voto.

Il partito guidato da Giorgia Meloni rimane stabile, rispetto alla più recente indagine svolta da Euromedia Research, al 29,6 per cento e comanda con largo distacco rispetto ai suoi inseguitori. Ed è proprio alle spalle di Fratelli d'Italia che la situazione inizia ad apparire più movimentata, specie dopo il successo alle primarie di Elly Schlein su Stefano Bonaccini, spiega Alessandra Ghisleri sulle colonne de La Stampa.

"L'esistenza di un effetto bandwagon, o effetto carrozzone ('tutti sul carro del vincitore') si misura infatti nei sondaggi rilevati da una settimana a questa parte, sia per quanto riguarda il Partito Democratico sia per la nuova 'inquilina' della segreteria" , scrive il direttore di Euromedia Research. In pochi giorni il Pd è riuscito a guadagnare un 2,1 per cento rispetto ai precedenti sondaggi, passando dunque dal 17,5% al 19,6% e staccando il Movimento CinqueStelle sul gradino più basso del podio. "La giovane leader, passando dal 21,6% al 28,4%, cresce di quasi 7 punti percentuali in una settimana nel suo indice di fiducia personale" , precisa Alessandra Ghisleri, "molti sono ritornati a votare per il Pd".

Al contempo, in casa pentastellata si registra un'inversione di tendenza su ambo i fronti. "Del resto Giuseppe Conte se ne sta già accorgendo, visto che, anche se il suo indice di fiducia rimane più o meno stabile intorno al 24%, nell'arco di una settimana il Movimento CinqueStelle è passato dal 16,9% al 15,6% (-1,3%)". Non si tratta dell'unico partito a cui il Pd ha iniziato a rosicchiare elettori, pare, dato che anche l'Alleanza Verdi/Sinistra crolla di un punto percentuale, assestandosi al 2%.

Tornando più su in classifica, alle spalle di FdI, Pd e M5S si colloca la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio resta stabile al quarto posto, guadagnando un + 0,4% rispetto ai precedenti sondaggi condotti da Euromedia Research (da 9,0% a 9,4%). Alle spalle della Lega il cosiddetto Terzo Polo: Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi fanno registrare complessivamente un + 0,2% salendo fino all'8,3% di gradimento. In forte calo invece Forza Italia, che si ferma al 6,9% (- 0,8%).

Italexit di Gianluigi Paragone rimane al 2,5%, +Europa si trova poco più sotto al 2,4%, Alleanza Verdi e sinistra al 2% e Noi Moderati allo 0,5%. Le altre compagini politiche non inserite in lista raggranellano in tutto il 3,2%, mentre astensionisti e indecisi raggiungono il 34,4%.