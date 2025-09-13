Piantedosi: "Rischio emulazione, è ora di abbassare i toni"

Presto verranno innalzate la protezione e la scorta per alcune figure politiche e istituzionali da parte del Viminale. Ad annunciarlo è stato lo stesso responsabile di tale dicastero, Matteo Piantedosi, intervenendo margine dell'evento "Spazio Sud", organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia. a Capaccio-Paestum (Salerno). " A partire dai nostri leader, ho dato mandato di verifica, di aggiornamento delle condizioni di sicurezza - ha dichiarato Piantedosi -. C'è stato qualche tono esagerato, anche questo mi ha ispirato, anche in sede parlamentare, procederemo in tal senso ".

Secondo il ministro dell'Interno si tratta di un'iniziativa " che abbiamo assunto ieri, doverosa, alla luce della discussione maturata in questi giorni, anche a seguito degli ultimi episodi sullo scenario internazionale ", ha aggiunto. Il campanello d'allarme è suonato soprattutto dopo l'uccisione negli Stati Uniti di Charlie Kirk " con tutto il contorno di situazioni che sono state evidenziate ". " Abbiamo registrato che ha determinato un po' il culmine di un inasprimento dei toni, per i quali io mi sento di aggiungermi al coro di coloro che, innanzitutto, fanno professione di invito ad abbassare un po' i toni, alla moderazione, a riprendere la ricerca di un modo più conciliante, più democratico ", ha proseguito Piantedosi.

" Anche nella asprezza del dibattito politico, che è giusto che sia anche così, è il sale della politica, un po' la discussione è molto vivace. Però alcune espressioni che ci sono state soprattutto al commento anche dell'espressione dei nostri leader - aggiunge l'esponente del governo Meloni -. C'è stata quella bruttissima immagine della vittima di quell'episodio in America messa a testa in giù con una con l'espressione 'meno uno'. I commenti che sono susseguiti a quella che è stata la giusta sottolineatura della nostra premier di quella figura ". Non bisogna dimenticare inoltre che ci possono essere " processi di emulazione: non tutti sono in grado di raccogliere nel modo giusto certi messaggi e quindi qualcuno può in qualche modo fraintendere ".

In questo contesto è sorta l'intera preoccupazione che ruota intorno ad iniziative, " anche meritevoli come quella della Flotilla e di tutto quello che si sta preparando, quindi espressioni che tendono ad anticipare la volontà di trasferire anche sulle piazze, e non solo, quella che è la discussione che dovrebbe mantenersi solo al livello di dibattito politico ", mette in chiaro il ministro.

Chi si occupa di sicurezza deve fare anche professione di immaginazione e di preoccupazione, ma spero che le misure che adotteremo siano poi destinate a rimanere inattuate. Quindi che, quanto prima, la ragione riprenda il suo posto

Piantedosi conclude affermando: "".