Piantedosi condanna l'assalto pro-Pal: "Contro la Stampa squadristi da isolare"

Mentre a sinistra dominano imbarazzi e ambiguità, dal centrodestra arrivano parole nette di condanna sull'assalto dei pro-Pal alla redazione della Stampa. Fin da subito il governo ha espresso solidarietà al quotidiano e ai giornalisti per l'attacco subìto dai manifestanti al grido di "Free Palestine". Al momento sono 36 le persone identificate, e nel giro di poche ore sono spuntate evidenze di appartenenza a gruppi che in passato si sono presi la scena per atti di teppismo gratuito e di violenza immotivata, sempre mascherandosi dietro la partecipazione a manifestazioni che si spacciano come ispirate a temi politici o sociali. Matteo Piantedosi ha confermato che " molti di loro sono affiliati al centro sociale Askatasuna, che è ormai un serio problema per la città di Torino ".

C'è chi ritiene che le violenze siano riconducibili esclusivamente ad attivisti pro-Pal e che sarebbero scaturite in seguito all'espulsione dell'Imam Shahin. Per il ministro dell'Interno, però, si tratta della " solita vana ricerca di una motivazione ideale, qualsiasi essa sia, per nascondere il reale intento espresso nell'occasione, che è stato esclusivamente teppistico ". In queste ore il fronte progressista ha chiesto un passo indietro a favore dell'Imam, ma l'apologia dell'eccidio del 7 ottobre è gravissima. Piantedosi ha ricordato che il trattenimento finalizzato al rimpatrio è stato confermato dall'autorità giudiziaria, " che ha evidentemente considerato fondate le motivazioni del provvedimento adottato, facendo anche riferimento a più fatti, tra cui comprovati collegamenti con persone considerate pericolose ".

Tornando ai vandali pro-Pal, il ministro dell'Interno ha parlato di " un fatto gravissimo e inaccettabile " che mette in mostra quanto siano pericolosi i manifestanti bardati di kefiah.

c'è un focolaio di violenza e disordine rappresentato dal centro sociale Askatasuna

Il clima di odio esta dilagando in Italia, ma l'attenzione va rivolta in particolare a: Piantedosi ha fatto notare che nel capoluogo piemontese "".