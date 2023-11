Fedez dona il sangue e se ne va quando arriva Romano La Russa: "Omuncolo"

Quella a Milano, in piazza Duomo, doveva essere una bella giornata di solidarietà. E invece un gesto quantomeno discutibile di Fedez - che ha voluto strumentalizzare politicamente una vicenda, sulla carta, assolutamente innocua - ha parzialmente rovinato l'iniziativa organizzata tra la Fondazione che prende il nome del cantante e l'Avis per promuovere le donazioni di sangue. Tutto è stato causato da una scaletta organizzativa che evidentemente non è stata particolarmente gradita dal marito di Chiara Ferragni che ha preferito non incontrare gli assessori della giunta regionali della Lombardia.

La contrarietà di Fedez

Come promesso, Fedez si è presentato fisicamente in Duomo per promuovere l'evento "Dona il sangue, salva la vita". Quando era uscito dall'ospedale lo scorso ottobre (era stato operato d'urgenza per due ulcere), aveva dichiarato: " Cercherò in qualche modo di fare accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui ". Così effettivamente è stato. La mattinata milanese è proseguita regolarmente fino a quando il rapper ha voluto palesare tutta la propria contrarietà riguardo la presenza anche di Romano La Russa ed Elena Lucchini. Quando ha preso la parola il primo, Fedez ha infatti lasciato la zona dove si stavano tenendo i discorsi istituzionali per andare a visitare l'unità mobile per la donazione di sangue e i vari stand delle associazioni. Un caso? No, è proprio lo stesso Fedez a confermarlo. " No, non è un caso perché questa cosa l'abbiamo organizzata con la fondazione Fedez con Avis e il Comune di Milano - ha voluto spiegare il cantante -. C'è tanta bella gente, non ho capito il senso della sua presenza - ha proseguito -. Io il signor La Russa non l'ho mai visto coinvolto e nemmeno la signora Lucchini, che ha detto che stava pensando di organizzare un evento ".

La replica di Romano La Russa