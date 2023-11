"Sei troppo depresso…". L'attacco choc di Morgan a Fedez: cosa ha detto

Caos ad X Factor. Il quarto live del talent show targato Sky, andato in onda ieri sera giovedì 16 novembre, non è stato per nulla facile da gestire. Il motivo? Il comportamento di Morgan che ha praticamente litigato con tutti i giudici: da Ambra Angiolini, a Dargen, sino all’uscita spiazzante nei confronti di Fedez. Ma non è finita qui, perché come se non bastasse ha anche accusato il programma di non essere equo nei suoi riguardi; in tutto ciò non ha lasciato nemmeno scampo alla conduttrice, Francesca Michielin, ritornando sulla gaffe della scorsa settimana, quando, in occasione dello scambio di battute sul palco di X Factor con Colapesce e Dimartino, la cantante ha chiesto loro come sia stato duettare con Ivan Graziani, scomparso però nel 1997.

Morgan contro la trasmissione

In un primo momento, Morgan si è scagliato contro la trasmissione. Tutto è accaduto al termine della prima giostra (nonché le esibizioni-lampo dei concorrenti a inizio puntata), quando in cui il giudice si è lamentato dell’organizzazione del programma. A questo proposito ha tuonato: “Trovo strano che, tranne i miei concorrenti, tutti gli altri abbiano fatto canzoni nuove. A me sono state imposte le canzoni dei bootcamp. Non le ho scelte io. I miei non mi sono piaciuti” . Poi, non contento ha continuato: “È stato studiato a tavolino un metodo per sfavorirmi” .

Tensione tra Morgan, Dargen e Fedez

È a questo punto che è iniziato lo scontro con Dargen D’Amico. Dopo la performance dei Sickteens - i secondi eliminati della puntata del team di Morgan – Dargen ha avuto qualcosa da dire a Marco Castoldi: “Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi. Io apprezzo gli artisti, e vorrei che si fosse sinceri fuori e dentro di qui. Non mi dici dietro le quinte che mi sono piegato al music biz perché conosco un autore di Annalisa. Io rispetto le persone, e dovresti farlo anche tu” . Così, Morgan ha replicato: “Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide” .

La discussione è andata avanti anche durante l’esibizione di Maria Tomba, la 21enne della squadra di Fedez. “Mi dispiace, purtroppo non ho prestato tanta attenzione all'esibizione di Maria perché stavo parlando con Morgan, ci tenevamo a chiarire” , ha detto Dargen una volta terminata l’esibizione della giovane concorrente. Naturalmente, la cosa non è stata per nulla apprezzata da Fedez che ha ripreso il collega, quando, subito dopo l'esibizione di Settembre, ha sbottato: “Se volete farci parlare, gentilmente. Altrimenti vi ca*ate solo voi due. Sai qual è la differenza tra me e te, Dargen? È che io il tuo concorrente l'ho ascoltato, e voglio dire come la penso” .

Morgan, la battuta infelice alla Michielin e lo scivolone su Fedez

Come se non bastasse, dopo l’esibizione de Il Solito Dandy (che l’ha fatto infuriare molto perché secondo lui la coreografia usata per la sua esibizione era eccessiva, sfavorendo gli altri ragazzi), Morgan prima ha messo in imbarazzo la conduttrice Francesca Michielin, e poi si è reso protagonista di uno scivolone ai danni di Fedez. Così, mentre la Michielin cercava di richiamare all’ordine Morgan - che si lamentava perché a detta sua ad X Factor si utilizzino due pesi e due misure - lui l’ha “messa a tacere” con una battuta infelice: “parlaci di Ivan Graziani” .