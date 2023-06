Da Prodi a Vendola: gli omaggi a Berlusconi dai suoi "nemici"

Anche i grandi "nemici" politici storici di Silvio Berlusconi esprimono il proprio personale cordoglio per la morte del quattro presidente del Consiglio. Romano Prodi, suo concorrente diretto per due volte a Palazzo Chigi partecipa " al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini ". L'ex presidente della Commissione europea ricorda come " nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto - ha aggiunto -. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze ".

Anche Massimo D'Alema, storico leader del Pds, è rimasto colpito e addolorato per " la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent'anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica - dichiara in una nota -. Non è ora il momento per una valutazione di carattere storico e politico, anche se è indiscutibile il contributo che Berlusconi ha dato alla edificazione di un nuovo sistema e alla creazione, in Italia, di una destra legata al sistema democratico europeo. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale ". Achille Occhetto, pur mantenendo un giudizio politico " molto contrario all'opera svolta ", esprime pieno cordoglio alla sua famiglia: " Il nostro rapporto sul piano umano non è mai stato sgradevole ". Piero Fassino, segretario dei Ds a inizio anni Duemila, confessa: " Ho molti ricordi di incontri, noi ci vedevamo ogni due mesi in modo riservato senza che nessuno sapesse nulla e senza che ci fosse nessuna pubblicità proprio per avere una possibilità di confronto franca, libera e sincera ".