Affluenza giù, Bucci-Orlando in volata

Ultima mezza giornata di urne aperte e poi lo spoglio: stasera si conoscerà il nome del nuovo presidente della Liguria, Regione investita da una tempesta giudiziaria estiva e tornata al voto ieri con l'allerta meteo e con una sorpresa televisiva: l'oretta di trasmissione che in serata, a urne aperte, un programma Rai, «Report» di Sigfrido Ranucci, ha dedicato (riciclando per lo più vicende note e metabolizzate) alla Liguria, al caso di Giovanni Toti, a Genova e al sindaco Marco Bucci, per poi precisare - bontà sua - che il sindaco non è indagato, su niente. Un vero agguato, per qualcuno.

Altro che «Telemeloni», insomma, la ricetta è sempre la stessa: cavalcare anche mediaticamente le vicende giudiziarie, con tutto il loro suggestivo «indotto». Ed è sull'onda di queste vicende che centrosinistra, che ha candidato l'ex ministro Andrea Orlando, era sicuro di vincere dopo una campagna elettorale-lampo, prima di ritrovarsi improvvisamente spiazzato. Il centrodestra ha schierato infatti - un po' a sorpresa - quello che il premier Giorgia Meloni ha definito «l'uomo migliore che il centrodestra ligure potesse vantare»: proprio il sindaco di Genova Marco Bucci.

Una seconda parte del programma poi è stata dedicata proprio al Pd, a quelli che «Report» ha dipinto come gli intrecci fra il partito e la «sinistra portuale», con esponenti di primo piano dei dem protagonisti di un conflitto d'interessi imbarazzante su cui lo stesso Orlando è stato chiamato a rispondere, e costretto a difendersi, sottilizzando fra le smentite («non abbiamo conflitto») e auspici: «Dobbiamo cambiare prassi.

Proprio Genova ha fatto registrare l'unico dato di affluenza in aumento alle 12 di ieri, una domenica difficile per le condizioni meteo, in cui decine sono stati gli interventi svolti dai vigili del fuoco per il maltempo che dal pomeriggio si è abbattuto sul territorio.

Bucci ha votato ieri mattina alle 8 nella scuola di piazza Santa Maria in via Lata, nel quartiere genovese di Carignano: «Votare è un'espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza» ha detto. «Io l'ho già fatto, non rinunciate a scegliere il vostro futuro» il suo appello, e il dato della affluenza potrebbe pesare non poco sull'esito finale della sfida. Oggi Bucci sarà nel suo ufficio in Comune e poi si sposterà al point elettorale di piazza Corvetto. Nel suo seggio di La Spezia, in una scuola ha votato il candidato Pd Andrea Orlando, incontrando - per «coincidenza» un ex partigiano di 101 anni, Elio Ferrari.

Alle 12 l'affluenza nelle 1.785 sezioni regionali era del 13,06% e come detto, i dati erano calo in tre province ma non a Genova.

Anche alle 19 il dato mostrava una percentuale in calo: 30,56% degli aventi diritto (nel 2020 alle 19 era stata del 32,03%. Anche alle 19 dati in calo in tre province su quattro: Genova. E alle 23 l'affluenza era intorno al 35%, con 5 punti circa in meno rispetto al precedente. Le urne oggi saranno aperte dalle 7 alle 15