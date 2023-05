"Rimpiangerete questa scelta". Quando Renzi inchiodò Conte su 'Italia sicura'

Il disastro delle alluvioni in Emilia-Romagna riapre la (mai sopita) battaglia politica tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva va pesantemente all'attacco nei confronti del capo del Movimento 5 Stelle a cui rinfaccia la chiusura delle due unità di missione volute dal governo Renzi messa in atto nell'estate del 2018, pochissime settimane dopo l'insediamento del Conte 1. " Provo rabbia per chi ha chiuso l'Unità di missione sul dissesto idrogeologico. - scrive oggi l'ex sindaco di Renzi sulla sua eNews - Ormai lo stanno riconoscendo tutti, dopo anni di silenzio: il lavoro che avevamo fatto insieme a Erasmo d'Angelis e Renzo Piano per impostare una strategia di prevenzione era un lavoro serio. Che è stato chiuso – prosegue Renzi – per motivi squallidi dal primo governo Conte ". Poi, l'assalto finale a Giuseppi: " L'avvocato foggiano porterà sempre su di sé la responsabilità non solo delle truffe del reddito di cittadinanza o del Superbonus, ma anche, e direi soprattutto, di aver chiuso una unità di missione che funzionava ".

Ecco cosa disse Renzi a Conte nel 2018

Per comprendere meglio a che cosa si riferisce Matteo Renzi bisogna necessariamente tornare indietro nel tempo, di cinque anni fa pressoché esatti. Siamo nel luglio 2018: il governo Conte è in carica da circa un mese e mezzo e, con un blitz notturno, cancella per decreto le due unità di missione ideate dall'esecutivo presieduto dall’esponente politico fiorentino: la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (ovvero 'Italia Sicura') e quella per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. All'epoca Renzi, dai banchi del Senato, fece dunque un intervento sul tema. " Con questo Governo e con questo decreto si mette la parola fine all'Unità di Missione denominata Italia Sicura - affermò rivolgendosi all'allora ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (5 Stelle) -. Vorrei semplicemente dire che noi non condividiamo questa scelta ".