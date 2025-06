"Scelta dura e dolorosa". Si dimette da assessore allo Sviluppo della Puglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessandro Delli Noci ha rassegnato formalmente le sue irrevocabili dimissioni da assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia e da consigliere regionale. La decisione è arrivata tramite una pec inviata agli uffici istituzionali al termine dell'interrogatorio preventivo davanti al gip di Lecce, Angelo Zizzari, avvenuto questa mattina. Delli Noci, infatti, è indagato nella città salentina nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria che riguarderebbe presunti episodi di corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione. Negli scorsi giorni la procura aveva chiesto per l'ex assessore e altri nove indagati, la misura degli arresti domiciliari.

L'interrogatorio odierno sarebbe durato meno di un'ora: Delli Noci, accompagnato dai suoi avvocati Giuseppe Fornari e Luigi Covella, avrebbe risposto alle domande del giudice. Nell'ambito dell'inchiesta, i pm avrebbero chiesto il carcere, invece, per l'imprenditore Alfredo Barone: secondo la tesi accusatoria degli inquirenti, sarebbe stata portata alla luce un'associazione per delinquere che influenzando politici e amministratori, avrebbe pilotato investimenti e finanziamenti in particolare nel settore turistico ricettivo di lusso nel Salento. Le accuse a vario titolo (in tutto gli indagati sono 30) sarebbero di associazione per delinquere, corruzione, truffa in danno di enti pubblici riciclaggio e autoriciclaggio.

Emiliano assume le deleghe di Delli Noci

In una nota, la Regione Puglia comunica che il presidente Michele Emiliano ha accolto le dimissioni presentate da Alessandro Delli Noci come assessore e ha pertanto " assunto, con proprio decreto, le deleghe assessoriali in Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche Internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili e in Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione ed Europei ". Le suddette deleghe resteranno assegnate in capo al presidente della Giunta. " Gli auguro di trovare al più presto un giudice che riconosca quello che tutti noi che abbiamo lavorato al suo fianco sappiamo benissimo e cioè che non ha commesso alcun reato ", ha dichiarato il governatore pugliese.

In una nota, i difensori di Delli Noci, gli avvocati Giuseppe Fornari e Luigi Leonardo Covella, spiegano che Delli Noci ha rassegnato le dimissioni da tutti i ruoli istituzionali fino ad oggi ricoperti " allo scopo di tutelare l'istituzione che ha sino ad oggi servito fedelmente e sentirsi libero di difendersi nel merito e dimostrare la propria estraneità ai fatti ". Inoltre, spiegano ancora i difensori, " ad interrogatorio avviato, abbiamo ritenuto, noi difensori, essere venute meno le condizioni per portare a compimento l'attività processuale con la necessaria tranquillità. Abbiamo quindi invitato Delli Noci, pur intenzionato a proseguire nella ricostruzione dei fatti, a valutare la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, cosa che poi è effettivamente avvenuta - hanno proseguito -. Il nostro assistito avrà il modo, nel prosieguo del procedimento, di confrontarsi con l'autorità giudiziaria ed esporre le sue ragioni ".

L'ex assessore: "Attendo che la giustizia faccia suo corso"

In un lungo post pubblicato sui social, Delli Noci ha voluto spiegare le ragioni della sua scelta: " I fatti duri e dolorosi di questi ultimi giorni mi impongono una scelta altrettanto dura e dolorosa ". Una decisione " che devo prima di tutto alla serenità della mia famiglia, a Paola, ai miei genitori, ai miei fratelli e soprattutto ai miei figli a cui ho detto di non dubitare mai della mia onestà e a cui ho chiesto perdono per le parole e gli sguardi che subiscono ". L'ex assessore ringrazia i suoi colleghi istituzionali per la stima e l'affetto dimostratogli. " Non posso negare la tristezza e il rammarico per non poter portare a termine i tanti progetti avviati, che mi auguro vedranno in ogni caso la luce nei prossimi giorni ".

faccia il suo corso, con la massima fiducia nei confronti della magistratura

A coloro che mi sono vicini e credono in me dico grazie per aiutarmi a rimanere in piedi, con la schiena dritta e lo sguardo lungo

Adesso Delli Noci attende che la giustizia "- ha concluso -.".