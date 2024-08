Schlein avvisa Renzi: "Non si può stare con i piedi in due scarpe"

Ascolta ora 00:00 00:00

È ancora tutto da scrivere il futuro del campo largo. L'accozzaglia con dentro Avs, M5s e Italia Viva è il grande sogno del Pd, ma bisogna limare le distanze tra i leader. Al centro del dibattito c'è soprattutto Matteo Renzi, che dopo aver profetizzato la fine dei dem è pronto a costruire con Elly Schlein l'alternativa a Giorgia Meloni. Ospite di In Onda, su La7, la segretaria piddina ha mandato un messaggio al senatore di Rignano: "Casini dice che Renzi in Liguria non può stare da un parte col centrodestra e da un'altra col centrosinistra? Dice una cosa molto sensata, non si può stare con i piedi in due scarpe, senz'altro...". Renzi con Iv sostiene la giunta di Bucci a Genova ma punta a stare col centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria, la diffidenza in casa Pd è palpabile.

Ma la Schlein ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente sul futuro della sinistra, dribblando il tema: "Trovo surreale il dibattito sulle alleanze fatto da nome a nome, le alleanze si fanno da tema a tema" . Stessa linea nel suo intervento a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno: "Faremo uno sforzo ovunque per costruire coalizioni competitive. Non abbiamo la presunzione di pensare di essere autosufficienti ma le alleanze non si costruiscono da nome a nome ma da tema a tema".

Dopo le ultime tornate elettorali fallimentari, Renzi ha provato in ogni modo a connettersi al Pd. Ospite della Festa dell'Unità di Pesaro, l'ex primo ministro ha ribadito le sue intenzioni: "Politicamente Elly Schlein ha fatto un ragionamento molto intelligente dicendo basta polemiche, parliamo del futuro. Noi a parlare di futuro siamo molto disponibili" .

"Ad esempio sul jobs act io la penso in modo diverso da Elly Schlein e questo vorrà dire che quando andremo al referendum, su una legge di dieci anni fa, voteremo in modo diverso. La scommessa è se per il futuro siamo d'accordo o meno, ed io spero che possiamo esserlo".

Iv è disponibile a parlare di futuro, ha aggiunto, anche se i partiti non sono d'accordo su tutto:Seguiranno aggiornamenti.