"Schlein è contro la maternità surrogata". Ma il video smentisce Speranza

La confusione all'interno del Partito democratico è ormai una costante: non solo i cattolici e i riformisti sono in sofferenza perché l'asse si sbilancerà sempre più a sinistra, ma c'è anche chi non conosce le posizioni del nuovo segretario su tematiche importanti e che oggi stanno infuocando il dibattito politico. Ne è un esempio Roberto Speranza, reduce da una figuraccia sulla questione della gestazione per altri: ha affermato che Elly Schlein è contraria, ma in realtà solamente un mese fa lei stessa aveva dichiarato di essere favorevole.

Il video che smentisce Speranza

L'ex ministro della Salute è stato protagonista di un faccia a faccia con Carlo Calenda nel corso dell'ultima puntata di Dimartedì su La7: il confronto ha messo in evidenza ancora una volta tutte le spaccature tra le opposizioni, che su molti fronti hanno posizioni variegate e divergenti. Il leader del Terzo Polo ha annotato che la nuova leader del Pd rappresenta un'incognita per l'incertezza su argomenti come rigassificatori e termovalorizzatori, giusto per citarne un paio.

" È un'agenda molto chiara ", si è affrettato a replicare Speranza. Che è stato subito interrotto da Calenda e incalzato sulla gestazione per altri, un tema attuale vista la grande attenzione mediatica sull'utero in affitto. Anche in questo caso l'ex ministro ha fornito una risposta immediata, convinto di ciò che stesse sostenendo: " Credo sia contraria. Ma sicuramente. Non ho mai sentito dichiarazioni di natura diversa ".

Evidentemente di molto chiaro c'è ben poco nel Partito democratico. Non a caso il leader del Terzo Polo ha fatto notare che in passato sono arrivate indicazioni del tutto diverse. Ed è proprio così. Il 20 febbraio la pagina Torcha su Instagram ha pubblicato un'intervista a Elly Schlein e Stefano Bonaccini in vista delle primarie, mettendo a confronto i loro "sì" e i loro "no" su alcune delle questioni più calde nella politica.

Ai due ad esempio era stato chiesto di esprimersi proprio sulla maternità surrogata. Bonaccini si era detto contrario, lasciando comunque la porta aperta alla fecondazione assistita o alle adozioni di bambini per gay o single. Dal suo canto Schlein era stata chiarissima: " Sono favorevole alla GPA ". Altro che contraria: Speranza esulta per il corso del Pd e ritiene che il nuovo segretario possa risollevarne le sorti, ma poi va in tv e dimostra di non sapere cosa pensa.

Il Pd va in tilt

La gestazione per altri rappresenta un problema per il Partito democratico. Tra i compagni è nata la prima fronda: a far sentire la propria voce sono in particolar modo i dem dell'ala cattolica e popolare. Sulla maternità surrogata non si può vantare unanimità, visto che si tratta di campi di coscienza che risultano essere delicati e legati a temi etici personali. Servirà sicuramente un confronto interno, ma la sensazione è che una radicalizzazione così forte continuerà a innescare malumori.