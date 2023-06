"Shooting Silvio", "Ho ammazzato Berlusconi". Quando libri e film riversavano l'odio

Decenni di attacchi e di odio contro Silvio Berlusconi hanno completamente stravolto la battaglia politica, tanto che non pochi oppositori nel tempo si sono augurati (o comunque hanno immaginato) la morte del leader di Forza Italia. Con, incluse, le modalità con cui porre fine alla sua esistenza. E non stiamo parlando di anonimi hater che impestano i social con insulti e minacce di violenze, ma di veri e propri "artisti" (chiamiamoli pure così, molto benevolmente) che non si sono nascosti di fronte a certi tipi di pericolosi progetti contro Berlusconi. Scrittori, attori, registi: non sono in pochi coloro che – per quanto spesso con un intento provocatorio – hanno dichiarato neanche troppo velatamente il loro recondito "desiderio".

Il progetto di uccidere Berlusconi

Basterebbe anche leggere semplicemente i titoli di certi libri e film (che, tra l'altro, hanno avuto sempre uno scarsissimo successo di pubblico) per comprendere il seme di odio che si era intrufolato tra più viscerali antiberlusconiani. Qualche esempio? Nel 2007 fece non poco scalpore Shooting Silvio, pellicola che vedeva l'esordio alla regia per Berardo Carboni. La trama vede un certo Kurtz organizzare una festa in cui invita tutti i suoi amici per aiutarlo a scrivere un nuovo libro intitolato - per l'appunto - "Shooting Silvio" nel quale ognuno di loro deve indicare un motivo e un metodo per eliminare (fisicamente, politicamente, metafisicamente...) Berlusconi. Alla fine il ragazzo capisce che l'unico modo per realizzare "Shooting Silvio" è uccidere proprio lo stesso Berlusconi.

Un paio di anni prima fu invece la volta del romanzo Chi ha ucciso Silvio Berlusconi, scritto da Giuseppe Caruso nel 2005. Il libro narra la storia Ettore Saleri, un venticinquenne appena laureato la cui disperazione, mancanza di lavoro e fine dell'amore lo portano a maturare l'idea dell'omicidio del Cavaliere, che alla fine sparando all’allora premier davanti al Teatro alla Scala. Antonio Tajani mostrò tutta la propria indignazione e chiese all'editore il ritiro immediato del romanzo dalle librerie, denunciando possibili rischi di emulazione e lamentando una "campagna d'odio" nei confronti di Berlusconi.

“Quando morirà? Scrivete voi la data”