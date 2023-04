Milano, la Lega mette all'angolo Sala. "Sia parte civile contro gli eco-vandali"

La Lega si appella a gran voce al Comune di Milano per mettere da parte le solite frasi di circostanza e passare ai fatti. Il gruppo dei Giovani del Carroccio, a distanza di oltre un mese dal blitz contro la statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo, ha deciso di scendere in piazza organizzando un presidio davanti al monumento equestre: al sindaco Beppe Sala si chiedono risposte soddisfacenti e una presa di posizione nettissima contro gli ambientalisti d'assalto.

Non a caso Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, ha chiesto all'amministrazione di denunciare i trasgressori e ha messo nel mirino la lungaggine nei lavori di ripristino dell'opera. L'istanza della Lega rivolta al Comune di Milano è chiara: costituirsi parte civile contro gli eco-vandali alla luce dell'enorme danno causato alla statua. " Un atto che sarebbe dovuto essere automatico dopo il blitz ", fanno notare dal Carroccio.

Nel fronte rosso c'è chi si limita alle parole di facciata e anche chi addirittura chiede di favorire il dialogo con chi commette azioni del genere. Verri ha puntato il dito contro il sindaco Sala e la sinistra, accusati di essere " sempre più conniventi coi talebani dell'ambientalismo ". La situazione che si è creata è stata definita una vera e propria " vergogna ", anche se in realtà tutto ciò non stupisce.

Da una parte il governo di centrodestra ha messo in atto una stretta ai danni degli eco-vandali, prevedendo una sanzione amministrativa da 20mila a 60mila euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Il Carroccio ha fatto notare che invece dall'altra parte Elly Schlein, nuovo segretario del Partito democratico, " si è espressamente schierata a favore degli imbrattatori ".