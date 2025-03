"Si finge morta...". La provocazione di Debora Serracchiani contro Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro veleno dem su Giorgia Meloni, e stavolta l'attacco arriva da Debora Serracchiani. L'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia è intervenuta durante l'ultima puntata de L'aria che tira, e non le ha mandate a dire al presidente del Consiglio. Nel corso della trasmissione condotta da David Parenzo si è naturalmente discusso dell'accordo preso a Londra per quanto concerne la situazione in Ucraina. Un pretesto usato per lanciare nuovamente attacchi contro il premier italiano, che sta cercando di fare il possibile per mantenere unito l'Occidente.

"Ha colpito molto anche a me quando l'altra sera si sono succedute dichiarazioni forti da parte di molti leader, Sanchez, Tusk, Macron, la stessa Von der Leyen. Tutti a dirsi con l'Ucraina e consapevoli del fatto che l'Europa scendesse in campo per la pace ", ha dichiarato la Serracchiani, commentando la crisi derivata dallo scontro avvenuto nello Studio Ovale fra Trump e Zelensky. " La presidente Meloni è sembrata un po' titubante. Non solo non ha detto niente di Zelensky ma ha lanciato solo un fantomatico tavolo, sapendo che quel tavolo era già stato avviato da Starmer, che gode di questa posizione di neutralità non essendo più Unione europea e avendo un dialogo aperto e molto forte con gli Stati Uniti" , ha aggiunto.

L'incontro avvenuto a Londra, ha proseguito la rappresentante dem, è stato molto importante. Va visto come un momento in cui l'Europa si è ritrovata. " Il fatto che l'Europa ci fosse, che abbia battuto un colpo, riguardo a una tregua che deve essere duratura e portare alle pace, è importante ", ha dichiarato. Proprio in questo frangente è arrivata la stilettata a Giorgia Meloni: " Devo dire però che la presidente ultimamente stia sempre sul campo del 'mi fingo morta' o del 'non dico quello che penso'. Questo francamente non so quanto ci faccia bene" .

Un'uscita che ha fatto sorridere Parenzo, il quale ha commentato con: "L'effetto del 'mi fingo morta' non l'avevo ancora sentito". In realtà Giorgia Meloni è stata molto chiara.

Quello che posso fare per mantenere l'Occidente unito e rafforzarlo lo farò e gli scenari alternativi non voglio prenderli neanche in considerazione

Nessuna tifoseria dopo lo scontro avvenuto fra Trump e Zelensky, ma protezione dei legami che uniscono l'. "", ha dichiarato.