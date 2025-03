Gli elogi di Tusk poi la sponda di Zelensky: come procede la missione di Meloni a Londra

Ascolta ora 00:00 00:00

I leader dell'Unione europea si sono riuniti a Londra per discutere delle soluzioni di pace per l'Ucraina. Tra loro anche Giorgia Meloni, la cui agenda prevedeva, oltre al vertice, anche un incontro con il primo ministro inglese. Il primo incontro è stato, infatti, con Keir Starmer al numero 10 di Downing Street per un bilaterale con sul tavolo temi vari con il focus su sicurezza e migranti, oltre all'Ucraina. Subito dopo il premier italiano, a margine del meeting, ha incontrato il presidente ucraino.

In una nota diffusa da Dowining Street, Starmer ha dichiarato che quello col premier italiano è stato un colloquio "caloroso e costruttivo". I rappresentanti di Italia e Regno Unito si sono impegnati " a continuare a lavorare a stretto contatto davanti alle sfide comuni " e discusso su come " i partner possano lavorare con gli Stati Uniti per avanzare verso una pace duratura per un'Ucraina sovrana ", concordando sul " sull'importanza dell'alleanza transatlantica nell'affrontare le sfide comuni ". Le parti hanno concordato soprattutto sul fatto che " la forza delle relazioni tra Regno Unito e Italia è vitale ora come non lo è mai stata ".

I due leader " hanno riaffermato il loro sostegno all'Ucraina, concordando che il Regno Unito e l'Italia staranno al suo fianco per tutto il tempo necessario ". Tra Starmer e Meloni c'è stato anche un dialogo costruttivo sul fatto che " la sicurezza delle frontiere è il fondamento di un'economia sicura " e ribadito l'importanza " delle recenti operazioni congiunte condotte con successo per sgominare le bande di trafficanti e hanno convenuto che la collaborazione tra i Paesi offre maggiori opportunità di sgominare le bande a monte, direttamente alla fonte ".

È stato fruttuoso anche il colloquio di Meloni con Zelensky, che al termine ha parlato di " incontro produttivo " utile per " sviluppare un piano d'azione congiunto per porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura ". Nessuno, ci ha tenuto a sottolineare il presidente ucraino, " a parte Putin, è interessato alla continuazione e al rapido ritorno della guerra ". Per tale ragione è fondamentale in questo momento di tensioni " mantenere l'unità attorno all'Ucraina e rafforzare la posizione del nostro Paese in cooperazione con i nostri alleati, i Paesi d'Europa e gli Stati Uniti " perché l'Ucraina, ha concluso Zelensky, " ha bisogno di una pace sostenuta da solide garanzie di sicurezza. Sono grato all'Italia per il suo continuo supporto e la sua partnership nel portare la pace in Ucraina più vicina ". La proposta del vertice Usa-Ue (con alleati) presentata da Giorgia Meloni venerdì ha trovato l'appoggio di Donald Tusk.

