Sinner, la nomina di Tajani: è ambasciatore dello Sport per l'Italia

Continua il tour de force di impegni istituzionali per Jannik Sinner, dopo lo storico trionfo agli Australian Open. Il tennista altoatesino, arrivato alla Farnesina, poco prima delle 14.30 di oggi mercoledì, ha ricevuto un importante riconoscimento: Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, gli ha conferito la carica di Ambasciatore dello Sport per l'Italia.

Dopo la visita in Farnesina, il campione degli Australian Open terrà una conferenza stampa nella sede romana di Federtennis, poi visiterà il Colosseo. Il tour di 72 ore nella Capitale raggiungerà il culmine domani quando il campione salirà al Colle insieme con gli altri vincitori della Coppa Davis, per un incontro con il presidente Sergio Mattarella.

Sinner è rientrato ieri in Italia, dopo tre giorni dalla sua prima vittoria in uno Slam. Nel pomeriggio di ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il tennista italiano e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sono stati ricevuti in visita privata. Un'occasione per portare a Jannik i complimenti a nome di tutto il Governo per la storica vittoria nel Major australiano, 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros.

Tra sorrisi e abbracci, la coppa degli Australian Open e la foto insieme dietro la bandiera dell'Italia. La premier Giorgia Meloni ha postato sui social il video dell'incontro con Sinner, con la didascalia: "L'Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta".

Intanto nella giornata di oggi, Sinner non ha mancato di allenarsi in palestra per mantenersi in forma e recuperare dal fuso orario dopo il viaggio di 20 ore da Melbourne a Roma, via Dubai. In un video sul proprio profilo Instagram si vede Jannik, presumibilmente nell'albergo dove alloggia, che corre sul tapis roulant. Compare poi una foto che lo ritrae impegnato con la corda elastica.