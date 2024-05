La lezione di Ricolfi al Pd: ecco cosa ha detto

Mancano sempre meno giorni alle elezioni europee (6 - 9 giugno 2024) eppure dalle parti della sinistra si continua ad attaccare il centrodestra, senza pensare, piuttosto, a proporre dei contenuti che potrebbero realmente suscitare l'interesse degli elettori; a dirlo è anche il politologo Luca Ricolfi, che ricorda cosa era un tempo la Festa del Pirmo Maggio.

Il primo maggio era un appuntamento gioioso a cui tutti partecipavano, senza alcuna distinzione sociale. Era una festa sindacale, vero, ma radunava tante persone diverse ed era sentita dalla popolazione. E poi? " Poi è caduto il muro di Berlino, e dall'anno dopo (non so se c'è un nesso) il Primo Maggio è diventata la data del 'concertone', politica e sindacati hanno fatto un passo indietro a favore di cantanti e artisti, con massiccia copertura televisiva, specie di Rai 3, negli ultimi 25 anni ", racconta Ricolfi nell'intervista concessa a Libero Quotidiano.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La Festa si è trasformata. Secondo Luca Ricolfi, più che pagare politicamente, il 'concertone' ha accelerato la metamorfosi del Partito Democratico in " partito radicale di massa ". Dopo la sconfitta politica del 1980, spiega il politologo, " ci sono stati gli errori, ovvero la lenta deriva che ha portato la sinistra a privilegiare i diritti civili sui diritti sociali, e quindi- logica conseguenza - a guardare ai ceti medi tecnico-impiegatizi, urbanizzati e istruiti, anziché ai due grandi segmenti popolari, poco istruiti e periferici, del lavoro autonomo e del lavoro dipendente esecutivo".

Ci troviamo, quindi, in un momento di profonda crisi della sinistra. " La gente sa che dopo il 2011 la sinistra è quasi sempre stata al governo ", osserva Ricolfi, "e intuisce che, se il Paese è allo sbando, la sinistra non può chiamarsene fuori ". Difficile, adesso, recuperare quegli elettori delusi. Elly Schlein, attuale segretario dem, ha riconfermato la base attuale, ma potrebbe non riuscire a riprendersi quella fetta di elettori ormai migrati al Movimento Cinque Stelle. " Dubito sia la persona giusta per riportare al Pd il voto dei ceti bassi ", considera il politologo.