Sondaggi, FdI regge dopo due anni di governo. Il M5s di Conte in caduta libera

Ogni fine d'anno è tempo di bilanci e la politica non a eccezione. Il 2024 è stato segnato da eventi importanti, soprattutto le elezioni europee, che hanno rappresentato un giro di boa importante per i partiti. Ma se per qualcuno hanno significato una crescita, per altri hanno significato una vera e propria debacle. A fare i conti è YouTrend, che a pochi giorni dal nuovo anno ha preparato la Supermedia, nella quale Fratelli d'Italia risulta ancora il primo partito per preferenze nel Paese. Un risultato non scontato, visto che in passato i partiti di governo hanno subito importanti perdite di consenso nel Paese rispetto a quando erano all'opposizione. Ma gli italiani continuano ad apprezzare il lavoro che sta facendo questo governo e così Fratelli d'Italia, rispetto all'inizio dell'anno, ha mantenuto percentuali pressoché invariate, stabilizzandosi al 28.8%, segnando anzi un aumento dello 0,1% rispetto a gennaio, quando il gradimento era al 28.7%.

Il partito che registra la performance peggiore è senz'altro il Movimento 5 stelle, ormai in caduta libera. Considerando le elezioni europee come un check point, nel grafico di Youtrend si nota una caduta verticale del partito guidato da Conte, che è passato dal 16% all'11%, arrivando perfino alla monocifra alle elezioni europee. Una caduta drastica, devastante, per il M5s che ora deve camminare con le sue gambe e non si sa quanto potrà andare lontano. Inizia il nuovo anno con una percentuale di gradimento dell'11.4%, dopo aver dilapidato i 2/3 delle preferenze in una manciata di anni. Avrebbero dovuto aprire i parlamento come una scatoletta di tonno ma si sono aperti loro, implodendo sotto il peso dei personalismi. La guida di Giuseppe Conte raccoglie più critiche che complimenti ma all'ex avvocato non sembra interessare e prosegue caparbio sulla linea che sta tracciando, perdendo man mano pezzi, che un giorno sono eletti e un altro sono elettori.

Sale, invece, il Partito democratico, che dalle elezioni europee ha recuperato qualche punto, passando da poco più del 19% al 23.5%, restando comunque ben più di 5 punti percentuali sotto Fratelli d'Italia. Elly Schlein credeva fortemente nel campo largo per superare la coalizione di centrodestra ma Renzi e Conte hanno fatto fallire i suoi piani prima ancora che questi potessero vedere la luce e ora deve accontentarsi di avere Avs come alleato, che seppure sia cresciuto raddoppiando i suoi consensi non supera il 6%.

Lega e Forza Italia, invece, sono pressoché appaiati, con uno scarto ridotto. Il partito fondato daha superato di poco il partito guidato da, raggiungendo il 9.1% contro l'8.8% del Carroccio.