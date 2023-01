"Sarò il ministro che arresterà Messina Denaro". Piantedosi mantiene la promessa

È trascorsa solo una settimana. E in sette giorni è cambiata la storia. " Mi auguro di essere il ministro che arresterà Messina Denaro ", aveva affermato Matteo Piantedosi in una conferenza stampa ad Agrigento lo scorso 9 gennaio. Quelle parole, pronunciate in risposta alle domande dei giornalisti, erano sembrate a molti un auspicio dovuto e di circostanza. Come quelli che da 30 anni si sono susseguiti da parte delle istituzioni, a fronte dei numerosi, ma purtroppo vani, tentativi di braccare l'ormai ex super latitante. Nessuno però si sarebbe aspettato che il ministro dell'Interno avrebbe mantenuto la promessa a così breve distanza. Grazie, certamente, all'instancabile lavoro di magistrati e forze dell'ordine.

L'auspicio di Piantedosi sulla cattura del boss

Lo stesso Piantedosi, incalzato dai cronisti, aveva evitato di addentrarsi nel delicato argomento, pur offrendo un indirizzo d'intenti inequivocabile. " La cattura di Messina Denaro? Esprimo l'auspicio e me lo auguro veramente, anche per un fattore di giustizia nei confronti di tante vittime della mafia. Confido nell'opera e nella professione degli inquirenti, dei magistrati e delle forze di polizia che ci stanno lavorando. Più di questo non voglio né posso dire ". Ora è proprio grazie all'azione di quei soggetti che la storica cattura è stata messa a segno.

"Risultato storico nella lotta alla mafia"