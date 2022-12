Stop al cellulare in classe: la circolare del ministero

Più severità a scuola, dove da oggi non sarà più consentito l'uso del cellulare durante le lezioni. Gli studenti, dunque, sono avvisati. Durante le ore dedicate all'apprendimento, lo smartphone, così come gli altri dispositivi elettronici, deve restare spento.

È stata diffusa oggi nelle scuole italiane la circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Nel documento sono illustrate le indicazioni sull'utilizzo dei cellulari e dei dispositivi elettronici nelle classi.

Trattandosi di un potenziale "elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti ", il cellulare è vietato durante le lezioni. Non si tratta, fra l'altro, di una novità, visto che tale regola era già presente nello Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e all'interno della circolare ministeriale n. 30 del 2007. L'uso di smartphone e dispositivi elettronici è invece permesso nel momenti di pausa e per finalità didattiche. All'interno della circolare non si parla però di sanzioni disciplinari, che spettano eventualmente agli istituti.

Le parole del ministro Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito aveva già annunciato nei mesi scorsi la sua intenzione di eliminare gli smartphone durante le lezioni. I dispositivi non solo distolgano l'attenzione degli studenti, ma sono stati spesso protagonisti di episodi incresciosi all'interno delle mura scolastiche.