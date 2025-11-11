Meloni: "In Puglia si possono ribaltare i pronostici"

Dal ruolo di primissimo piano della manovra per il Sud Italia e per le sue infrastrutture, fino alle prossime elezioni regionali in Puglia sulle quali il centrodestra ha già in mente un piano per vincere. Passando ovviamente per le prossime misure economiche della finanziaria che il governo si prepara a varare entro la fine dell’anno. La premier Giorgia Meloni, parlando delle Regionali in Puglia, in un'intervista al Tgr Puglia, registrata ieri sera dopo il comizio del centrodestra a Bari, ha offerto ai cittadini un quadro molto completo della prossima Legge di Bilancio.

In primis, rimarcando che la manovra è “a misura di Sud perché è un governo a misura di Sud". Insomma, si tratta di una finanziaria, come spiega il presidente del consiglio, “che spende 2,8 miliardi di euro per il credito di imposta della Zona economica speciale, che sta dando risultati straordinari, e che dà una previsione triennale a questi fondi”. Un modo perfetto e astuto per uscire definitivamente da “una logica dell'assistenzialismo, secondo cui questi territori non possono pretendere niente di meglio e li manteniamo con la paghetta di Stato, e siamo andati su una filosofia che vuole che il Sud possa competere ad armi pari, che le persone che vivono qui possano tirare fuori tutto il loro potenziale e il loro orgoglio". Oggi il Sud, stando al ragionamento della Meloni, “è la locomotiva d'Italia".

Ma con le prossime elezioni regionali alle porte, non manca una riflessione prettamente politica. L’obiettivo, sembra di capire, è proprio quello di riconquistare una regione ora controllata dalla sinistra. “Il fatto che si possano ribaltare i pronostici mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato", ha fatto notare la premier con tanto di esempi concreti. "Ricordo quando si diceva che Fratelli d'Italia non poteva superare il 5%, e attualmente è stimato al 31,5%; si diceva che non saremmo potuti arrivare al governo della nazione e lo abbiamo fatto; si diceva che non saremmo durati sei mesi, e ora siamo il terzo governo più longevo della storia”, ha chiosato.

Tra questi temi, c’è tempo anche per una battuta sulla bellezza disarmante di una Regione come la Puglia.

“Non è escluso, si sa che la Puglia è un territorio che amo, a cui mi legano molti momenti rilassati della mia vita che adesso non sono comuni", ha spiegato rispondendo al cronista che le domandava se tornerà in Puglia per prendere una casa.