Regionali in Abruzzo, boom di Forza Italia. Tajani: "Dedichiamo la vittoria a Berlusconi"

"Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi" . Il giorno dopo della riconferma di Marco Marsilio alle elezioni regionali in Abruzzo, il vice premier Antonio Tajani esulta su Twitter per "il grande successo del centro-destra in Abruzzo" che "conferma il giudizio positivo dei cittadini sul nostro buon governo" e si complimenta con gli azzurri abruzzesi per l'ottimo risultato ottenuto da Forza Italia.

"È una conferma del nostro ruolo fondamentale" , scrive il segretario di Forza Italia, partito che in questa tornata elettorale si attesta al 13,5%, sorpassando la Lega che si ferma al 7,6%. La crescita degli azzurri appare notevole soprattutto rispetto alle Regionali di cinque anni fa quando si fermio il 9%. Ma non solo. "Aumentiamo del 2,5% rispetto al voto delle politiche" , scrive ancora Antonio Tajani sui social parlando di "un risultato che premia il lavoro e l’impegno di un movimento che continua a crescere difendendo i valori del popolarismo europeo" . Ancora una volta, dunque, le urne smentiscono le profezie che prevedevano un tracollo degli azzurri dopo la morte di Berlusconi. "Il successo di Forza Italia in Abruzzo conferma definitivamente la centralità di un movimento che sta occupando lo spazio politico tra Giorgia Meloni ed il Partito Democratico" , spiega Tajani interpellato da Affari italiani, convinto del fatto che l'Italia abbia "una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che dia tranquillità ai cittadini" . Secondo il vicepremier e ministro degli Esteri "l'ottimo risultato di Forza Italia é la vera novità del voto di ieri in Abruzzo. Ora - conclude Tajani - lavoriamo per vincere in Basilicata, in Piemonte e superare il 10% alle elezioni europee" .