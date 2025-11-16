L'ultima sceneggiata di Fico: il comizio dal gozzo delle polemiche

Una sceneggiata per mascherare l'imbarazzo. Negli ultimi giorni a sinistra non si parla d’altro che del gozzo di Roberto Fico. Un caso diventato quasi grottesco, con l’ex presidente della Camera pizzicato con una super barca con quattro posti letto, solarium e area relax. In evidente difficoltà, il candidato giallorosso in Campania ha pensato bene di trasformare proprio quel gozzo al centro delle polemiche in un palcoscenico politico.

Il video pubblicato su Facebook lo ritrae in piedi sulla passerella dell’imbarcazione ormeggiata a Procida, mentre arringa un piccolo gruppo di sostenitori: "Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi perché – spiega Fico ai presenti – offendono non solo me ma tutte le persone con cui facciamo un lavoro serio e onesto".

Una mossa studiata, quasi un selfie politico in formato marittimo, per rilanciare il tema delle presunte “offese” ricevute. Ma la parte più polemica – quanto divertente – arriva nel testo che accompagna il filmato, dove Fico continua a cavalcare l’onda dell’indignazione: "Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c'è un parlamentare di Fratelli d'Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte".

Insomma, mentre il dibattito politico nazionale - così come quello campano - si concentra su dossier cruciali, Fico sceglie di mettere al centro della scena proprio quell’imbarcazione al

centro delle critiche, trasformandola in simbolo di una campagna elettorale che preferisce la retorica alle proposte concrete. Una cosa è certa: la super barca continua a rappresentare un