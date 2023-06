Torture a Verona, la condanna di Piantedosi: "Fatti di enorme gravità"

Il quadro che emerge non può sfuggire a doverose riflessioni. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere quanto accaduto a Verona, dove alcuni agenti si sarebbero resi protagonisti di atti di violenza e tortura - nel periodo compreso tra lo scorso luglio e il marzo 2023 - ai danni di persone sottoposte alla loro custodia. Una serie di circostanze e aggiornamenti che ha spinto Matteo Piantedosi a prendere una posizione netta senza ricorrere a mezzi termini per condannare ciò che sta venendo a galla.

Ovviamente alla magistratura e alla stessa polizia di Stato spetterà il compito di fare piena chiarezza su quanto avvenuto, valutando quel che si ha a disposizione per confermare o smentire tutto ciò. Comunque il ministro dell'Interno ha affermato che, nel caso in cui la narrazione che sta circolando fosse confermata, le vicende che emergono dall'inchiesta di Verona " sarebbero di enorme gravità ".

Piantedosi non ci ha girato attorno e ha usato toni inequivocabili: i fatti sarebbero lesivi non solo " della dignità delle vittime " che avrebbero subito le violenze, ma anche dell'onore e della reputazione delle migliaia di donne e uomini della polizia di Stato " che quotidianamente svolgono il proprio servizio ai cittadini con dedizione e sacrificio ".

Il titolare del Viminale ha voluto rinnovare la propria stima e la propria gratitudine nei confronti degli agenti per le " delicate attività " che ogni giorno portano avanti, riservando particolare elogio a chi " senza esitazioni e pregiudizi riesce a fare pulizia al suo interno ". A suo giudizio ne è una dimostrazione sia la fiducia accordata dalla Procura della Repubblica che ha delegato alla Squadra mobile della questura di Verona lo svolgimento delle indagini sia il riconoscimento nell'ordinanza del gip " dell'efficienza e della sollecitudine con cui queste sono state svolte ".

Dal suo canto Roberto Massucci ha assicurato di non avere alcuna intenzione di trovare " facili giustificazioni o attenuanti " per quanto riguarda i comportamenti contestati agli agenti. Il questore di Verona, interpellato dall'Ansa, ha sottolineato la necessità della consapevolezza da parte dei poliziotti del ruolo che sono chiamati a svolgere: " Consapevolezza che vuol dire sapere che in ogni momento si rappresenta lo Stato e non è possibile venir meno ad un agire fatto di onore e disciplina ".