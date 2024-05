Toti ai domiciliari, i dubbi di Nordio: “Perplesso sulle misure cautelari”

"Da garantista penso sempre alla presunzione di innocenza'' . Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine degli Stati generali dei commercialisti a Roma, interviene che sull'ipotesi che vi sia una giustizia 'a orologeria' dietro l'arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

''A me non piacciono le frasi fatte, io preferisco tener presente il principio di presunzione di innocenza e dell'esistenza dell'impugnazione'' , ha detto il ministro spiegando che la sua perplessità "non è sul momento in cui scatta un provvedimento cautelare rispetto all'imminenza delle elezioni, anche perché in Italia si vota molto spesso". Le sue perplessità sono tecniche e "riguardano l'adozione di una misura rispetto ai tempi in cui è stato commesso il reato e al tempo in cui sono iniziate le indagini''. Nordio, infatti, sottolinea che "l'inchiesta non è nata oggi ma tempo addietro" e aggiunge: "Da pubblico ministero raramente ho chiesto provvedimenti di custodia cautelare dopo anni di indagine, tenendo conto se pericolo di fuga, reiterazione e inquinamento delle prove dopo tanti anni dall'evento che si è verificato possano ancora sussistere'.