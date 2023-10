"Migranti? Macché isolati...". Così la Meloni gela i gufi di sinistra

Giorgia Meloni si dice molto soddisfatta dell'accordo sul Patto su migrazione e asilo che è stato raggiunto in Europe nelle scorse ore: " Va più incontro alle esigenze italiane ", dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non appena arrivata al vertice della Comunità politica europea che si sta tenendo a Granada. " Dimostra che siamo tutt'altro che isolati " e che " l'Europa sta andando verso una via più pragmatica e di legalità " che mira a " dare alle persone una vita più dignitosa. La percezione sta evolvendo verso la tutela dei flussi legali ", è la convinzione della premier, la quale annuncia inoltre che con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, " abbiamo un bilaterale domani. Ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un'occasione per ragionare su come fare passi in avanti sulla dimensione esterna soprattutto, gli accordi con il nord Africa e la guerra ai trafficanti ".

Il lavoro di Meloni sul piano Mattei

Secondo Meloni, " l'Italia vuole che ci sia un approccio non paternalista " per l'Africa " ma abbiamo bisogno si un'Europa che ci crede nel suo complesso ". Ecco perché il capo del governo ritiene che " Saied, con cui ho un buon rapporto, abbia parlato innanzitutto alla sua opinione pubblica, quello che ha detto lo comprendo. La Tunisia ha un problema che non è diverso dal nostro c'è una immigrazione illegale anche da loro - ha spiegato ancora la premier -. Alcuni approcci ideologici non hanno aiutato in questi giorni ". Anche perché c'è anche da tenere conto che " sulla dimensione esterna bisogna correre ancora di più, c'è un lavoro importante della Commissione ma i tempi sono qualcosa su cui bisogna lavorare ".

L'inizio del vertice della Comunità politica europea diventa anche l'occasione per Giorgia Meloni per tornare a parlare del suo piano Mattei. " Ho spiegato già varie volte il suo approccio. Siamo in dirittura d'arrivo anche con una norma relativa alla governance di questo nostro piano - afferma - con la presentazione di un piano che vogliamo confrontare, prevalentemente con i Paesi europei, nella conferenza che abbiamo ai primi di novembre, Italia-Africa, e che poi io presenterò in Parlamento e porterò alle istituzioni europee ".

L'incontro con Zelensky