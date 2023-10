Sconti per chi lavora nella scuola: Valditara lancia "Progetto Merito"

Valditara lancia il "Progetto Merito": in arrivo agevolazioni per il personale scolastico

Ascolta ora: "Valditara lancia il "Progetto Merito": in arrivo agevolazioni per il personale scolastico"

In una lettera inviata al personale scolastico il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il proprio impegno nei confronti di docenti e operatori, evidenziando come la scuola rappresenti un pilastro fondamentale per la costruzione del futuro del Paese. In arrivo agevolazioni per il personale scolastico: sconti per treni e aerei ma anche per mercati e agriturismi.

La lettera è l'occasione per annunciare l’iniziativa denominata “Progetto Merito”, di cui il ministro aveva già parlato in un'intervista a Il Giornale mercoledì scorso. Valditara ha sottolineato come, sin dai primi giorni del suo mandato, abbia orientato le proprie azioni verso la restituzione di una maggiore autorevolezza del personale della scuola. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprese il ministro ha annunciato un piano sperimentale finalizzato all’incremento di misure di welfare, riconoscendo specifici benifit al personale scolastico per facilitare l’accesso a determinati beni e servizi.

In questa iniziativa sono stati stipulati accordi sperimentali con Trenitalia, Italo e ITA Airways, proponendo agevolazioni nel settore dei trasporti. Previste estensioni di queste misure anche per alcuni servizi presso gli Aeroporti di Roma–Fiumicino e Ciampino. Infine, in attuazione di quanto stabilito con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Associazione Coldiretti, vengono riconosciute misure di favore per l'acquisto di prodotti e l'utilizzo di servizi nei mercati e negli agriturismi.

Valditara ha espresso la volontà di ampliare questi accordi, includendo altri operatori economici nella fase successiva del progetto. Per accedere agli sconti è stata creata una sezione dedicata sul sito istituzionale del ministero dell’Istruzione e del Merito, che sarà operativa dal 9 ottobre 2023. La misura interessa tutto il personale - oltre un milione secondo la nota ministeriale - in possesso del codice identificativo del ministero dell’Istruzione e del Merito.