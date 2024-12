La verità sui film finanziati dallo Stato

Ascolta ora 00:00 00:00

Quanto è importante l'informazione in un paese? Credo tutto, credo il massimo, credo da uno a dieci, dieci. Informazione intesa come pluralismo, ossia quanto uno Stato garantisce la diversità di opinioni, di visioni del mondo, di Weltanschauung, di visioni che sono in linea o meno con una linea editoriale, con un giornale. Ora, per gli Stati europei è fondamentale l'informazione, in quanto garantisce il pluralismo delle opinioni e anche dei fatti politici. Ma quanto lo è per l'Italia? Poco. Molto poco. Molto poco per esempio rispetto al cinema. Che secondo me non dovrebbe ricevere nessun finanziamento pubblico, ci sono già i produttori, il mercato, gli spettatori che decidono.

Al cinema, tuttavia, è stato destinato un miliardo e sessanta milioni. Per fare dei film. Che, posso dire, chi se ne frega. I film finanziati dallo Stato sono sempre stati pessimi. Anche perché un vero artista è contro qualsiasi Stato. Viceversa l'informazione è per tutti, e quanto è stato stanziato? Venti milioni. Un'elemosina. Questo lo scrivo sul Giornale, ma potrei dirlo anche per Il Foglio, o per Il Manifesto.

Torno un attimo al miliardo e sessanta milioni. Per fare cosa? Per finanziare film ideologici, scelti da una commissione ideologica? Dei quali non resterà sicuramente niente nella storia del cinema? Il cinema può finanziarsi da solo, l'informazione no. Ci sono giornali che fallirebbero. Direte voi: è il mercato. Ma vale molto più per il cinema. Nel caso dell'informazione è finanziare ciò che non si reggerebbe con il mercato ma è importante che sia detto, scritto, divulgato. Ma le persone hanno in antipatia i giornali che prendono un finanziamento pubblico. Per fare informazione. Di parte? Ognuno la fa dalla sua parte, ma la somma delle due parti è informazione.

Chi dice una cosa, chi la contesta. Se c'è una cosa da finanziare, e lo dico anche a Giorgia Meloni , è questa. È la libertà, e chi se ne frega se c'è un film in meno, quando Fellini non riuscì a avere un finanziamento ma lo ebbe Marina Ripa Di Meana.