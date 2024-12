Italia Paese ospite d'onore a Francoforte. Un successo nonostante i "dissidenti"

Ascolta ora 00:00 00:00

La 68ma edizione della Buchmesse, la Fiera libraria di Francoforte si è svolta dal 16 al 20 ottobre 2024. La Buchmesse è la fiera d'affari più importante al mondo e l'Italia è stata l'ospite d'onore per la seconda volta nella storia della manifestazione. Il nostro Paese ha offerto una serie di incontri all'insegna del pluralismo, della varietà e della autorevolezza. Ci sono state le lezioni di Stefano Zecchi, Carlo Rovelli, Susanna Tamaro, Alessandro Baricco e tanti altri. Ci sono stati confronti tra destra e sinistra come quello tra Alessandro Campi e Andrea Romano. La divulgazione, nel miglior senso della parola, ha riempito la sala con Aldo Cazzullo e Alessandro Barbero. Ci sono stati i narratori come Daniele Mencarelli e i poeti come il nostro Giuseppe Conte. Per le istituzioni è stata una sfida. Il centrodestra aveva il compito di organizzare e dimostrare che le proprie ambizioni in campo culturale non sono velleitarie. Il discorso del ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato apprezzato dagli intellettuali, non solo d'area, ma soprattutto dagli editori. Triste la figura degli scrittori sedicenti dissidenti, che in piena libertà hanno potuto raccontare come l'Italia sia un Paese sull'orlo della dittatura. Lo hanno fatto per quattro giorni, qualche «perseguitato» è passato da un incontro all'altro come se niente fosse. Inutile fare nomi: gente famosa che pubblica per grandi editori e ha un contratto in tv. Però sono perseguitati...

Sono sempre gli stessi, hanno un narcisistico bisogno di mettersi al centro dell'attenzione anche a costo di smerciare in giro per l'Europa la favola del fascismo ormai alle porte nel nostro Paese. Facendo un danno all'Italia e un regalo a se stessi.