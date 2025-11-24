Langosteria, il lusso accessibile prende casa in Montenapoleone

Si allarga la proposta milanese di Langosteria, l'insegna di Enrico Buonocore che è un benchmark assoluto della gastronomia milanesi. Ha aperto pochi giorni fa Langosteria Montenapoleone a Palazzo Fendi, che, dice Buonocore "riflette la nostra identità e il nostro modo di intendere l'ospitalità".

Langosteria Montenapoleone si sviluppa su tre piani di grande bellezza grazie al progetto di interior design sviluppato dallo stesso Buonocore con il team di architettura di Fendi. Al sesto piano c'è l'Ally's Bar, il primo cocktail bar del gruppo, guidato dal bar manager Stefano Agostino, con una terrazza che offre una vista inedita sul centro e sullo skyline e conduce alla private dining room. Il quarto piano da gennaio sarà invece occupato da PEPE - Barra italiana, il nuovo concept con ricette della cucina italiana proposte al bancone. E al quinto pianto il ristorante vero e proprio, che come sempre si fonda sull'eccellenza assoluta degli ingredienti di mare e su sapori tradizionali interpretati con stile contemporaneo. Ci sono i piatti storici del brand, come i Paccheri con branzino, la Pappa al Pomodoro, il Tiepido di Mare e lo Chateaubriand di Cernia nera alla brace, ma troveranno spazio anche piatti che spopolano nell'indirizzo a Parigi come Astice blue nature e Rombo di Galizia "alla milanese" con salsa allo zafferano. La ricca carta dei vini è curata dal wine manager Valentina Bertini e dal sommelier William Delli Poggi. In cucina Domenico Magistri e Tommaso Garofalo, la sala è affidata a Bruno Rago e Niccolò Faedi.

Langosteria ha cinque indirizzi a Milano (oltre a

Montenapoleone ci sono quello storico di via Savona, il Bistrot in via privata Bobbio, il Café in centro che sta per cambiare format, il prossimo Private Restaurant sempre in via Savona) e locali a Paraggi, St Moritz e Parigi.