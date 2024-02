Lavorare in Poste? Ecco il maxi piano di assunzioni e i profili ricercati

Poste Italiane assume nel 2024 con un maxi piano di allargamento del personale. Nello specifico l’incremento riguarda i settori delle risorse umane, della comunicazione e della logistica. A marzo, aprile e maggio saranno diversi gli ingressi all’interno di Poste. Per candidarsi a una delle posizioni elencate sopra è possibile visitare il sito ufficiale di Poste Italiane e cliccare sulla sezione “Carriere”. Il candidato potrà scegliere tra le posizioni già aperte o presentare una candidatura spontanea. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Unità lavorative inserite

All’interno del quadro aziendale verranno inserite 1085 unità lavorative le quali verranno sommate alle 3942 già previste con la formula a tempo indeterminato. I professionisti che entreranno in azienda verranno assunti con contratto a tempo determinato ma potrebbero esserci delle modifiche e delle conversioni da part-time a full-time e la stabilizzazione delle posizioni che attualmente sono temporanee. In merito alle informazioni necessarie sul piano di assunzione si tratta di 3.736 posizioni nel recapito postale e 206 in quello della produzione.

La distribuzione per area geografica

Per quanto riguarda la dislocazione geografica degli addetti alla produzione, il numero di assunzioni prevederà:

102 nel Nord Ovest;

72 nel Nord Est;

16 nel Centro Nord;

13 nel Centro;

In quanto ai portalettere questi verranno distribuiti in base alle differenti aree geografiche. La dislocazione verrà così articolata:

903 nel Nord Ovest;

473 nel Nord Est;

722 nel Centro Nord;

611 nel Centro;

695 nel Sud;

332 in Sicilia.

2 in Sicilia.

I portalettere

In merito alla posizione di portalettere Poste sta cercando lavoratori in undici regioni italiane con contratti a tempo determinato. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In merito ai requisiti e e all’invio delle candidature l’aspirante lavoratore dovrà essere in possesso del diploma di scuola superiore o laurea, della patente di guida necessaria per l’utilizzo aziendale. Infine è richiesto il “patentino” solo per la provincia di Bolzano. Le candidature per questa posizione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 27 febbraio 2024. In merito al processo di selezione verrà prevista una prima fase e successivamente una prova pratica sulla guida del veicolo a due ruote con cilindrata di 125 cc.

Operatore di sportello

Per quanto riguarda la posizione della posizione “operatore di sportello”, come definito dalla legge 68/99 al candidato è richiesto il diploma di scuola superiore e, inoltre, dev’esser iscritto al collocamento mirato e rientrare nella categoria della Legge 68/99. È poi richiesta una percentuale di invalidità superiore al 45% o del 33% se accertata dall’Inail.

Corrieri

Poste sta inoltre cercando corrieri e addetti alla logistica SDA. Queste posizioni sono aperte principalmente nelle regioni del Nord Italia. In quanto ai requisiti è richiesto il diploma con una votazione minima di 70 su 100. Inoltre è necessario disponibili a svolgere la professione anche durante i turni notturni. I curriculum possono essere inviati entro il 30 giugno 2024.