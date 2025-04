Mario Civetta candidato alla Presidenza del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Mario Civetta, già presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Roma per due mandati consecutivi, guiderà la squadra candidata alle prossime elezioni nazionali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), in programma nella primavera del prossimo anno. La candidatura è stata ufficializzata durante una riunione a cui hanno partecipato molti presidenti di Ordini locali. Tra questi i vertici di Arezzo, Brescia, Civitavecchia, L’Aquila, Latina, Milano, Roma, Sondrio, Tivoli, Torino.

La scelta di Civetta evidenzia la volontà di introdurre una gestione maggiormente condivisa e decentralizzata del Consiglio Nazionale. “È necessario garantire più centralità agli Ordini territoriali, soprattutto a quelli di minori dimensioni, rivedendo profondamente il modello attuale di gestione del vertice della categoria”, ha sottolineato Civetta.



Come primo passo, la squadra che sostiene Civetta intende avviare un dialogo diretto con gli Ordini locali per identificare chiaramente le loro esigenze e stabilire le priorità operative del prossimo Consiglio nazionale. Tra i punti centrali già definiti dal programma: Gestione centralizzata delle pratiche amministrative, che consentirà ai piccoli Ordini di risparmiare risorse, tempo e costi; Formazione specifica per il personale locale, per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dagli Ordini minori;

Fondi dedicati a iniziative locali innovative, per consentire ai piccoli Ordini di sviluppare progetti di eccellenza replicabili su scala nazionale; Supporto diretto con un ‘team nazionale itinerante’, per garantire presenza costante e concreta assistenza anche agli Ordini più piccoli.



“La mia candidatura nasce dalla convinzione che solo con un forte gioco di squadra e una visione realmente condivisa - ha aggiunto Civetta - possiamo affrontare con successo le sfide future della nostra professione.

I commercialisti italiani meritano un Consiglio nazionale capace di ascoltare, interpretare e rispondere concretamente alle necessità quotidiane degli iscritti, attraverso un modello gestionale partecipato e vicino al territorio”.