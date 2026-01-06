La Lega mette a bilancio 150mila euro per mezzi pubblici gratis alla polizia locale

"Come gruppo Lega abbiamo stanziato 150mila euro nel bilancio regionale per prorogare anche nel 2026 la gratuità dei mezzi ferroviari per la Polizia locale lombarda. Siamo consapevoli che la cifra non copre integralmente il costo complessivo dei trasporti necessari, ma abbiamo voluto destinare le poche risorse a nostra disposizione, confidando che anche la giunta regionale faccia la sua parte".

Lo hanno dichiarato Alessandro Corbetta (nella foto) e Davide Caparini, Consiglieri del gruppo Lega in Regione. "Da sempre la Lega lavora per valorizzare e rafforzare il ruolo della Polizia locale, riconoscendone la funzione fondamentale nei territori e nella sicurezza quotidiana dei cittadini. Per quanto ci riguarda, la Polizia locale andrebbe premiata ed elevata a Polizia regionale - hanno aggiunto Corbetta e Caparini - Continuare a garantire la gratuità, almeno sui treni, rappresenterebbe un segnale di attenzione importante, ma anche una garanzia di maggiore presidio del trasporto ferroviario da parte di agenti qualificati, capaci di intervenire tempestivamente in caso di situazioni di pericolo o insicurezza.

Auspichiamo che la Giunta regionale faccia tutto il possibile per garantire anche per il 2026 la gratuità sui mezzi di trasporto per gli agenti di Polizia locale, integrando i 150mila euro che, come gruppo della Lega, siamo riusciti a stanziare. Investire sulla Polizia locale significa investire su sicurezza, legalità e qualità della vita dei cittadini lombardi" hanno precisato i due consiglieri leghisti.