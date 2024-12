Ascolta ora 00:00 00:00

«Egemonia» è la parola più usata e abusata del 2024. Per la sinistra è una vecchia realtà, ovviamente imparata (male) da Antonio Gramsci. L'idea del pensatore sardo era di creare una classe intellettuale capace di portare la cultura alta al pueblo. La versione rimaneggiata nel dopoguerra consiste invece nell'impadronirsi di tutti i posti di potere in campo editoriale ed istituzionale per orchestrare la propaganda filo comunista. La versione degradata dei giorni nostri consiste nel restare aggrappati alla poltrona e sistemare i propri amici, in un giro di favori che tende all'infinito e fa finire la cultura nella irrilevanza più completa perché cancella il dibattito.

Ma anche la destra, arrivata al potere, a cominciato a rivendicare la propria egemonia, cedendo alla tentazione di passare direttamente alla versione degradata senza neppure tenere conto di non avere una classe dirigente adeguata. E comunque dalla destra vorremmo avere pluralismo e non egemonia.