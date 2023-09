La guerra "vera tra le vere". Ecco il soldato Céline

Una testimonianza diretta si aggiunge all'ormai voluminoso dossier delle fonti letterarie, epistolari e degli archivi militari che sviscerano l'esperienza della Grande guerra di Céline: l'edizione, a lungo ignorata dai ricercatori internazionali, dei Souvenirs et notes d'un cuirassier (Ricordi e note di un corazziere) di Jacques Pavard, pubblicata privatamente dalla sua pronipote Coralie Ceccaldi nel 2009, scoperta dallo scrivente lo scorso mese durante il nostro perenne peregrinare tra la vita e le opere dello scrittore francese e che è oggetto di un approfondimento a cura del ricercatore Gaël Richard nel periodico Le Bulletin célinien di settembre.

Nei ricordi di Jacques Pavard, nato nel 1890 e assegnato al momento della mobilitazione generale il 2 agosto 1914 al 12° Reggimento corazzieri, lo stesso reparto dove prestava servizio il Maréchal des Logis Louis Destouches, e coprenti l'intero conflitto (Pavard sarà smobilitato il 6 maggio 1919, e morirà nel 1959), emergono delle annotazioni rivelatorie sugli ultimi mesi passati al fronte dal Maresciallo Louis Destouches e sulle giornate cruciali dal 26 al 29 ottobre 1914, quelle della sua ultima azione di guerra e del suo ferimento, passi di capitale importanza nel suo "divenire Céline". Inoltre, gli studi su questo periodo della vita di Céline sono stati di recente rimessi in discussione dalla pubblicazione del manoscritto inedito di Guerra, la cui scrittura è stata definitivamente datata come posteriore al Viaggio da Henri Godard nella sua prefazione alla nuova edizione dei romanzi di Céline nella prestigiosa collana della Pléiade includente i manoscritti riemersi fortunosamente nell'estate del 2021.

Nel 1914 il Maresciallo Destouches accoglierà la notizia della guerra con lo stesso entusiasmo patriottico di milioni di giovani come lui in tutta Europa, come testimoniato da questa lettera ai genitori scritta poco prima della partenza per il fronte, tanto diversa per stile e spirito dal Viaggio al termine della notte: " Cari genitori: l'ordine di mobilitazione è arrivato partiamo domani mattina alle 9 h 12 per Étain nelle pianure della Wöevre non credo che entreremo in azione prima di qualche giorno. Quanto a me farò il mio dovere sino in fondo e se per fatalità non dovessi tornare... siate sicuri per attenuare la vostra sofferenza che muoio contento, e ringraziandovi dal profondo del cuore. Vostro figlio ". Ma dopo qualche settimana al fronte, la guerra inizia a mostrarsi al giovane Destouches per quello che è: niente eroiche cariche di cavalleria, ma un cieco tritacarne. Come dirà a Pierre Ordioni nel 1939: " Senza il Maresciallo d'alloggio Destouches, non ci sarebbe mai stato Céline. Vedrà, al ritorno non sarà più lo stesso. La guerra vi fa smaltire la sbornia ", mentre dal "Viaggio al termine della notte": " Si faceva la coda per andare a crepare. Perfino il Generale non trovava più accampamenti senza soldati. Abbiamo finito per dormire tutti in aperta campagna, generali o no. Quelli che avevano ancora un po' di cuore l'hanno perso. È a partire da quei mesi lì che hanno cominciato a fucilare i soldati semplici per tirargli su il morale, a drappelli interi, e che il gendarme ha cominciato a essere citato all'ordine del giorno per il modo con cui conduceva la sua piccola guerra personale, quella profonda, vera tra le vere ".