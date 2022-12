“Tra schermo e realtà” celebra la bellezza della settima arte (e non solo)

Il mondo del cinema come quello della tv sta vivendo un periodo molto particolare. Con il dilagare delle piattaforme on demand, della serialità "mordi e fuggi" e di film che non lasciano una vera impronta nel panorama contemporaneo, tutta la settima arte è di fronte a un bivio: o insegue la tradizione e si rinnova, oppure rincorre il progresso snaturando le sue fondamenta. E muoversi in un panorama così difficile non è facile, soprattutto per le nuove generazioni che più di tutti vivono questo pesante cambiamento. A ricordare, però, quanto è bello vedere al cinema un buon film o sul divano di casa una serie tv, ci ha pensato la monografia di Alice Grisa e di Emanuele Zambon – entrambi giornalisti - dal titolo Tra schermo e realtà: 100 film e serie tv che parlano di noi, disponibile nelle librerie fisiche e digitali grazie a AG Book Publishing.

Un libro di ottima fattura, curato sia dal punto di vista dei contenuti che della "messa in scena" e che, nel corso del 2022, ha trovato un buon riscontro non solo da parte dei lettori ma ha fatto parlare di sé in diverse fiere della piccola e grande editoria. La monografia, infatti, ha partecipato a Più libri più liberi a Roma, è stata presentata al Book City di Milano e ha vinto il concorso "Un mare di libri" nell’ambito dell’International Tour Film Festival. Senza dimenticare la sua partecipazione alle tipiche manifestazioni a tema di cinema come il Romics, il Visione Corte Film Festival e il Fara Sabina Film Festival. Ma occhio a non chiamare Tra schermo e realtà un "semplice" manuale di cinema perché, sfogliando le pagine del libro, fin da subito ci si trova di fronte a una monografia che fotografa la settima arte – di ieri e di oggi – e l’universo seriale contemporaneo con uno sguardo accorato ma puntuale e innovativo.

Un campionario di personalità

Scrivere (e parlare) di cinema non è facile. Il terreno è fangoso e c’è il rischio di restare impantanati. E tutti i saggi o le monografie sul genere, difficilmente, riescono a emergere e a proporre qualcosa di diverso sul potere salvifico della settima arte e sul fascino del piccolo schermo. Tra schermo e realtà riesce in un’impresa quasi impossibile. I due autori, che sono cresciuti nell’era più bella del cinema italiano e straniero dell’ultimo trentennio, raccontano il grande schermo e la tv con uno sguardo personale ma senza dimenticare una riflessione chiara e precisa sullo "stato", per l’appunto, del cinema e del piccolo schermo. Un libro per i nostalgici degli anni ’80, per i cultori delle commedie all’italiana che hanno spopolato tra gli anni ’80 e ’90 e per chi vive il cinema con uno sguardo sognante e speranzoso. Tanti i titoli presenti come, ad esempio, Trappola di Cristallo – pellicola con Bruce Willis -, La Dolce Vita di Fellini e come i grandi cult di Sliding Doors e Harry, ti Presento Sally. Come dicevamo, al cinema si accosta anche la tv con schede di approfondimento al fenomeno di Black Mirror, a quello di Squid Game (che tanto ha infiammato la platea dei social) e molte altre.

Film e serie tv anche da… gustare

In tutto sono ben 100 le proposte di approfondimento e di riflessione che sono presenti in Tra schermo e realtà. Ma non è una semplice recensione del film o della serie tv. Tutte le schede sono arricchite da curiosità sulla realizzazione e viene inserita anche una proposta di food e drink da abbinare al prodotto in analisi. Ogni capitolo propone un piatto tipico o un cocktail da gustare durante la visione: come per Trappola di Cristallo che si sposa benissimo con una birra tradizionale americana, oppure come Sliding Doors che è perfetto con un delizioso frullato rosa, e come Harry, ti presento Sally che è magnifico con una fetta di torta di mele. E gli esempi – azzeccatissimi – si rincorrono in lungo e in largo tra le pagine del libro. Un progetto unico, originale, che unisce intrattenimento e arte culinaria per raccontare il cinema, la tv e la settima arte attraverso la "penna" di chi conosce molto bene l’argomento e di chi è capace di emozionarsi ancora per un buon film.