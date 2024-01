"Il teorema della passione", il viaggio della vita di Mariastella Giorlandino

Ci saranno i suoi amici più cari, le persone che accanto a lei hanno seguito un percorso di vita o professionale, da Al Bano a Maria Grazia Cucinotta, da Pino Insegno a Fiamma Izzo e poi ancora Ricky Tognazzi, Giuppy e Simona Izzo. In questo modo Mariastella Giorlandino, imprenditrice, artista ma soprattutto una donna dei nostri trempi impegnata da sempre nel benessere e la salute, ha deciso di presentare il suo libro in un incontro che verrà moderato dalla conduttrice Eleonora Daniele.

Si chiama Il teorema della passione (Mondadori) e verrà presentato all'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma il 19 gennaio alle 18, nella Sala Vittoria Colonna di Palazzo Simonetti - Odescalchi, ma sarà disponibile già dal 16 in tutte le librerie. Il libro è un lungo viaggio mano nella mano con se stessa, che ripercorre tutta la sua vita di donna e di imprenditrice raccontandone le gioie ma anche gli inevitabili dolori.

Uno sguardo il suo con l'esperienza di un imprenditrice di successo da sempre legata a grandi valori che trasmesse come un'eredità, senza i quali non è possibile raggiungere il benessere, la propria realizzazione e un futuro florido e sostenibile, sottolineando inoltre il ruolo cruciale delle famiglie nell’educazione dei giovani.

Ma oltre ai successi, il libro racconta anche la tanta fatica e il duro lavoro che non si è mai fermato, in cui ogni donna può riconoscersi, sia nelle difficoltà che in quelle gioie che la vita inaspettatamente regala e che sono la spinta per andare avanti e raggiungere piccoli e grandi obiettivi della nostra vita.

" Sono da sempre una grande appassionata della vita - racconta l'autrice - amo la cultura, l'arte e sono architetto, pittrice e imprenditrice. Ho sempre cercato di trasformare qualcosa di tecnico, di meccanico, in qualcosa che mi appartenesse e che potessi gestire. Per questo anche se non sono un medico, mi sono immersa in questa realtà e l'ho fatta mia " spiega raccontando il suo lavoro legato al mondo della salute e del benessere.