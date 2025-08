Lettura che cura, Duomo e rap tra i progetti che ottengono fondi

Il Duomo con i suoi rilievi riscoperti. BookCity che porta la lettura nei quartieri più periferici. Il rap come linguaggio di riscatto per i giovani fragili. I cortili delle case popolari che si trasformano in palcoscenici. Chi trasforma la lettura in una forma di cura dentro le Rsa. Chi organizza festival di danza urbana o rassegne musicali nelle piazze. Sono alcuni dei beneficiari dei fondi arrivati dalla Regione, che ha scelto di sostenere finanziariamente 310 progetti per un totale di oltre 5 milioni di euro, grazie all'Avviso Unico Cultura 2025.

In provincia di Milano le iniziative selezionate sono state 94, con un contributo che supera 1,3 milioni di euro. Il bando ha coinvolto fondazioni, associazioni, musei, biblioteche, Comuni e realtà del terzo settore, sostenendo progetti capaci di comporre un mosaico multiforme: dal teatro partecipato del Festival Fuori Centro nei municipi decentrati al cinema al femminile di Sguardi Altrove Film Festival, dalla musica classica del Progetto Brahms alla cultura hip-hop di Beatbox Connection, pensata per intercettare i giovani a rischio. E ancora: il San Fèstival a Rozzano e le rassegne musicali tra le piazze di Bollate. Accanto alle realtà di prossimità, non sono mancati i grandi nomi. Il Fai, con un nuovo progetto a Villa Necchi Campiglio, promuove percorsi didattici nel cuore del patrimonio storico. La Veneranda Fabbrica del Duomo valorizza i rilievi scolpiti con Parole di Ghiaccio. Il Museo Popoli e Culture del Pime costruisce ponti tra oggetti e testimonianze di mondi lontani. La Fondazione Cineteca Italiana, riattiva gli archivi in 8mm, trasformandoli in strumenti di educazione visiva. "Abbiamo premiato la qualità commenta l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso (nella foto) la varietà e la capacità di dialogare con le comunità.

Dietro ogni progetto c'è un presidio culturale che custodisce e rinnova l'identità lombarda: dalla musica al teatro, dalle arti visive al patrimonio immateriale. I numeri restituiscono una fotografia dinamica: ogni provincia ha presentato proposte solide, frutto di esperienze radicate nel territorio".