L'Ia in redazione e le "dimissioni di massa"

Il fattaccio è accaduto nella redazione del Journal of Human Evolution, un nome quanto mai azzeccato per il caso in questione: infatti il punto è proprio l'evoluzione, e anche l'involuzione, dell'essere umano, due lati della stessa Storia che talvolta procedono paradossalmente di pari passo... La notizia è che tutti i membri del comitato direttivo della rivista scientifica, nota in ambito internazionale, dove gode di un certo prestigio, con la sigla Jhe, si sono dimessi in massa, con l'eccezione di un solo direttore associato, per protesta nei confronti dell'editore Elsevier. L'accusa, da parte dei giornalisti, è di avere impoverito la qualità della rivista con una serie di politiche aziendali, fra cui il ricorso all'Intelligenza artificiale nel «processo di produzione».

In pratica - questa è la posizione dei giornalisti - l'editore avrebbe introdotto l'uso dell'Ia per rielaborare i testi, dopo che questi però erano già stati editati e accettati dalla redazione, provocando una serie di errori, a scapito delle procedure rispettate da anni e del significato degli articoli. Sempre secondo le accuse, è toccato agli umanissimi giornalisti il compito di rimediare agli errori del «processo di produzione», per tentare di rimettere in sesto la macchina della rivista; eppure, anche dopo la soluzione del problema, l'azienda non avrebbe smesso di rivolgersi all'Ia: «L'elaborazione da parte dell'Ia continua a essere utilizzata e riformatta regolarmente i manoscritti già prodotti, cambiandone il significato e la formattazione e richiedendo così un'ampia supervisione da parte di autori e redattori» hanno scritto i vertici nella loro lettera di dimissioni di massa, pubblicata dal blog Retraction Watch.

Da parte sua, l'editore Elsevier ha risposto negando l'uso dell'Ia durante il «processo di produzione» e facendo riferimento a un «flusso produttivo» che, durante un periodo di prova, aveva «inavvertitamente introdotto gli errori».

Insomma, le parole «processo» e «produzione» possono nascondere altrettante insidie quanto quelle «evoluzione» e «involuzione» o, ancora di più, «intelligenza»... Per scoprire quante, bisognerebbe chiedere a quell'unico giornalista che non si è dimesso.