Capelli: rinforzarli e favorirne la crescita con i rimedi naturali

Stimolare la crescita dei capelli in modo naturale

Alla fine dell'estate e in autunno il rischio caduta capelli aumenta sensibilmente a causa di una radiazione solare più intensa. Generalmente la fase telogen vive il suo picco maggiore ed è questa la causa della perdita. Più a lungo i nostri capelli saranno esposti alle radiazioni solari, più intensa sarà la caduta.

Ma per fortuna esistono numerosi rimedi casalinghi fai da te che sfruttano le proprietà benefiche degli ingredienti naturali per rinforzarli e rifavorirne la crescita.

Maschera all'uovo per rinforzare i capelli

Grazie all’elevato contenuto di proteine e di sali minerali preziosi come il ferro, lo iodio, lo zinco e il fosforo di cui sono naturalmente ricche, le uova sono ideali per rinfoltire la chioma. Per sfruttarne appieno il loro potere rinforzante e setificante, si può preparare una maschera con due uova avendo l’accuratezza di separare il bianco dal tuorlo.

La maschera deve essere lasciata in posa per una quindicina di minuti e poi accuratamente rimossa. Le uova sono perfette anche in abbinamento al miele e all’olio d’oliva, che favoriscono la crescita dei capelli con il loro noto potere nutriente e sono perfette anche come rimedi naturali contro la forfora.

Benefici olio di cocco sui capelli

L’olio di cocco mischiato a 7/8 foglie di curry svolge un’azione simile, con in più il vantaggio di proteggere i capelli dagli agenti atmosferici come smog, caldo e umidità.

È possibile utilizzare l'olio di cocco per:

idratare

colorare i capelli

sciogliere i nodi

sconfiggere la forfora

proteggere i capelli dai raggi del sole

aumentare la ricrescita

Mi raccomando, però: bisogna utilizzare sempre un olio di cocco puro. Le sue caratteristiche, inoltre, permettono di essere utilizzato in tutti i campi: sia alimentare che cosmetico.

Tra i rimedi naturali non può mancare l’aloe vera, la cui polpa contiene enzimi e sostanze nutrienti in grado di nutrire il cuoio capelluto in profondità, rimuovendo le cellule morte presenti così da favorire la crescita delle nuove ciocche; a tal proposito, si può preparare uno shampoo fai da te, mescolando l’aloe con il latte di cocco e mezzo cucchiaino di germe di grano.

Le proprietà dell'aglio per il benessere dei capelli

Un altro ingrediente insospettabile per migliorare la salute e la bellezza dei capelli è l’aglio, che fortifica le radici e, grazie al mix di selenio e vitamina E, combatte il fungo responsabile della caduta dei capelli: ne bastano 7/8 spicchi da applicare direttamente sulle ciocche, dalle radici alle punte, in abbinamento all’olio d’oliva.

Quest’ultimo, naturalmente ricco di antiossidanti, può essere utilizzato anche da solo per preparare una maschera di bellezza serale da lasciare in posa per tutta la notte. Altrettanto benefico è l’olio di rosmarino, che può essere mescolato con lo shampoo abituale per stimolare la circolazione sanguigna e frenare la caduta dei capelli.

Succo di limone per uno shampoo homemade

Il succo di limone svolge un’azione simile, contrastando la forfora e al contempo donando lucentezza e morbidezza; il succo del frutto contiene antiossidanti, acido folico nonché tante preziose vitamine come la C, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B12 e può essere utilizzato con due cucchiai di olio di cocco per preparare un ottimo shampoo home-made.

Non sono da meno le cipolle che favoriscono la produzione di collagene a dispetto del loro odore: è sufficiente spremerne due o tre per ottenerne il succo portentoso, da lasciare in posa per 30 minuti, per almeno una volta a settimana, ricordandosi di risciacquare bene.

