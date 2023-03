Giradito alle mani o ai piedi: cos'è e i rimedi naturali per curarlo

Si chiama giradito, ma è noto anche come patereccio, si tratta di un'infiammazione superficiale o sottoepidermica della parte molle delle dita, nello specifico in corrispondenza della falange distale o falangetta, sia delle mani che dei piedi. L'area infiammata appare alterata tanto da assumere una forma simile a un anello, in grado di circondare il dito stesso.

La problematica non risulta grave, perché è un'infiammazione banale per quanto fastidiosa. Per impedirne la comparsa è importante attuare una serie di strategie preventive, ma per curarala è indispensabile impiegare rimedi mirati. Scopriamo cos'è il giradito, cosa lo causa e tutte le soluzioni più valide.

Giradito, come si presenta e le cause

Il giradito, o pateraccio, si presenta in corrispondenza della parte finale della cute nei pressi dell'unghia, sia delle mani che dei piedi. Si tratta di un'infiammazione, come accennato, causata dai batteri stafilococchi in genere Staphylococcus aureus e dagli streptococchi, in alcuni casi anche da Candida albicans o virus herpes simplex. Questi solitamente sono presenti anche all'interno della saliva che fa da tramite, così da agevolare l'ingresso degli stessi all'interno di tagli e lesioni presenti nell'area cutanea in questione. Ovvero le piccole incisioni, spesso frutto dell'abitudine più classica, quella di mordere le pellicine o le unghie.

Il giradito può comparire anche a causa di una manicure effettuata in modo sommario e con poca attenzione, oppure dalla presenza di un corpo estraneo sottocutaneo e da un trauma. I sintomi piò comuni sono un dolore pressante e anche pulsante, con rossore dell'area interessata. Può presentarsi un evidente rigonfiamento contenente infezione e pus, con piccole lacerazioni, come conseguenza diretta della naturale risposta messa in atto dall'azione di difesa del corpo. In alcuni casi il giradito può incidere anche sull'estetica dell'unghia stessa, con un'evidente modifica cromatica che vira verso il giallo-verde.

Rimedi e soluzioni naturali

Per contrastare l'azione fastidiosa del giradito si possono mettere in atto una serie di utili strategie, in particolare dei rimedi di tipo naturale. A partire dalla prevenzione ovvero evitare di mordicchiarsi unghie e cuticole, avendo sempre cura di preservare l'igiene delle mani stesse. Ma in presenza di un'infezione si può intervenire con alcune soluzioni casalinghe:

immergere la parte infiammata in una ciotola con acqua tiepida e sale grosso , un rimedio che dona sollievo e disinfetta;

, un rimedio che dona sollievo e disinfetta; praticare impacchi con infuso di malva oppure mescolando poche gocce di tea tre oil con olio di mandorle, da tamponare delicatamente sulla parte infiammata;

con infuso di malva oppure mescolando poche gocce di tea tre oil con olio di mandorle, da tamponare delicatamente sulla parte infiammata; effettuare un impacco con farina di farina di riso e i semi di lino tritati, mescolandoli con poca acqua per ottenere un impasto morbido da applicare sul giradito, lasciandolo in posa per circa 20 minuti;

da applicare sul giradito, lasciandolo in posa per circa 20 minuti; creare un impasto frullando cipolla e aglio , mescolandoli e applicandoli sulla parte più volte al giorno. L'azione antibatterica dei due prodotti aiuterà a ridurre l'infiammazione;

, mescolandoli e applicandoli sulla parte più volte al giorno. L'azione antibatterica dei due prodotti aiuterà a ridurre l'infiammazione; utilizzare succo di limone da spremere sulla parte in modo rapido, oppure immergendo il dito direttamente in una fetta dell'agrume;

da spremere sulla parte in modo rapido, oppure immergendo il dito direttamente in una fetta dell'agrume; immergere la parte infiammata in una ciotolina con olio d'oliva , perfetto per ridurre l'infezione;

, perfetto per ridurre l'infezione; l'impacco di foglie secche di verbasco infuse nel latte è di grande supporto, al pari di creme e pomate all'arnica e alla calendula.

In presenza di un giradito è importante non condividere asciugamani e strofinacci, per non diffondere l'infezione. E nel caso questa non diminuisse è importante chiedere supporto al medico di fiducia, che potrà suggerire rimedi più incisivi e per questo risolutivi.