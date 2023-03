Macchie sulla pelle: 6 rimedi naturali per schiarirle (prima dell'estate)

Molto diffuso, soprattutto in questo periodo in cui ci si scopre di più, è il problema inestetico delle macchie della pelle.

Macchie sulla pelle o discromie: cause

Esse possono comparire in seguito a diversi fattori legati a malattie croniche a fegato, reni, a causa di tumori, reazioni allergiche e gravidanze. Esse si presentano come aree della pelle circoscritta che presentano una differente colorazione. Proprio per questa caratteristica le macchie della pelle sono spesso definite discromie.

Il loro colore pigmentato è dovuto alla presenza della melanina. Quando questo pigmento prodotto da alcune cellule specifiche si sviluppa in eccesso, si formano sull’epidermide dei pigmenti disomogenei. Le macchie della pelle possono risultare fastidiose e inestetiche soprattutto se localizzate su viso, mani e decolté.

Rimedi naturali contro le macchie sulla pelle

Per contrastarle è necessario mantenere la pelle idratata, bevendo molta acqua e seguendo un’alimentazione ricca di vitamine e sali minerali attraverso il consumo costante di frutta e verdura.

Ecco i rimedi naturali per contrastare le macchie della pelle:

1. Succo di limone

Appena spremuto rappresenta il miglior rimedio per donare luminosità e disinfettare le macchie della pelle. Il limone ha una potente azione depurativa ed è fonte di vitamina C. Si potrebbero effettuare impacchi serali a base di succo di limone misto ad acqua di rose o addirittura spremere la buccia interna del limone contro la pelle e successivamente lasciarla asciugare all’aria;

2. Bicarbonato di sodio

Un rimedio indicato per esfoliare. Preparate un composto con acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Applicatelo sulle zone interessate e lasciate agire per circa 15 minuti. Successivamente risciacquate abbondantemente;

3. Cipolle

Contengono vitamina C e zolfo. Aiutano la pelle a rigenerarsi. Utili anche per combattere l’acne e altre imperfezioni della pelle. Per utilizzarle, dovrete semplicemente ricavarne del succo o strofinarle sulle aree interessate del corpo. Più efficace nel trattamento è la scelta della cipolla rossa;

4. Aglio

Questo alimento contiene preziose quantità di oli essenziali. Basta tagliare a metà uno spicchio d’aglio e strofinarlo sul viso per alcune volte al giorno per contrastare le inestetiche macchie della pelle;

5. Aceto

Soprattutto quello di mele è indicato per schiarire le macchie della pelle e rendere liscia l’epidermide. Basta applicare l’aceto di mele sulle zone interessate e lasciarlo agire per circa una ventina di minuti. In seguito sciacquare abbondantemente con acqua fredda;

6. Curcuma

Anche se ci sembra strano, essa è preziosa nello schiarire le macchie della pelle. Basta mixarla ad un po’ di succo di limone o arancia per ottenere l’effetto desiderato.

Nonostante le macchie della pelle non siano considerate un problema grave per la salute della pelle, i dermatologi consigliano di tenerla sotto controllo con visite regolari. Questo perchè in questi casi gioca un ruolo importante la prevenzione, come ad esempio l'attenzione durante l'esposizione al sole. In particolare, dopo i trent’anni bisognerebbe dedicare alla pelle una cura mirata e attenta per prevenire l’invecchiamento precoce, ma è bene prendersi cura della propria pelle a tutte le età.

