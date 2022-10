Over 60 anni, tante idee per i vestiti di Halloween dei nipoti

Halloween è dietro l'angolo, si avvicina a passo lesto la magica notte delle streghe e dei fantasmi con tutta la sua intrigante atmosfera. È tempo di pensare ai decori e agli addobbi per impreziosire la casa e l'ingresso, realizzando scenografie magiche e spaventose. È il momento giusto per mettere mano a forbice, cartoncino, tessuti, ago e filo per realizzare abiti e costumi a tema. Ne sanno qualcosa gli over appassionati della leggenda di Jack-o'-lantern e dell'intaglio delle zucche più creative. Che ogni anno, dedicano tempo e passione alla creazione di abiti e costumi tematici, realizzati appositamente per la gioia dei nipoti pronti per il classico "dolcetto o scherzetto".

Un vero rituale che affonda le radici oltreoceano, in America, ma che da tempo ha preso piede anche in Italia divenendo l'occasione perfetta per trasformarsi in un personaggio del mistero. Realizzare gli abiti per i piccoli di casa è l'occasione giusta per dare sfogo alla creatività e alla voglia di fai da te, trovando ispirazione nel web o tra i simboli più classici della festività.

Halloween, come realizzare abiti e maschere per i nipoti

Il 31 ottobre si avvicina senza sosta, la notte dedicata ai festeggiamenti di Halloween e al rituale del trick or treat ovvero quel dolcetto o scherzetto ripetuto dai più piccoli davanti alle porte delle case del vicinato. Con l'intento di recuperare il numero maggiore di dolci o caramelle disponibili. Per assocondare questo momento è d'obbligo mascherarsi a tema, ispirandosi alle figure simbolo della notte che precede Ognnisanti, ovvero fantasmi, mostri, zucche, scheletri, vampiri e tutto ciò che può spaventare. Negli anni altri outfit hanno guadagnato posto all'interno dei festeggiamenti, allargando la scelta a maschere meno diaboliche ma più carnevalesche. Per non farsi trovare impreparati ecco qualche suggerimento creativo, perfetto per gli over amanti della decorazione e pronti a realizzare abiti tematici per i nipoti.

Fantasma e mummia

Niente di più terrificante di questi due travestimenti, perfetti per spaventare ma facili da realizzare. Per creare l'abito del fantasma basta utilizzare un vecchio lenzuolo bianco creando, all'altezza degli occhi, due grossi cerchi colorati di nero con il pennarello, dove andranno praticati due fori più piccoli, così da consentire al nipotino di poter osservare attraverso. Per completare il tutto si può disegnare un cerchio nero anche all'altezza della bocca. Per realizzare la mummia basta avvolgere braccia, gambe e corpo con delle fasce di tessuto bianco, magari un vecchio lenzuolo tagliato a strisce con le mani, fissando le stesse tra di loro con alcuni punti nascosti, e completando con una fasciatura anche intorno alla faccia e alla testa. Per rendere il tutto più verosimile si può decorare anche il viso con un trucco mirato, ovvero del cerone bianco e cerchiando gli occhi con del nero.

Strega e scheletro

Per realizzare l'abito da strega fatto in casa basta indossare un maglione nero impreziosendolo con finte ragnatele, create con ovatta sfilacciata, e ragni di plastica. Seguito da una calzamaglia pesante e una gonna di tulle colorata, o anche nera, completando il tutto con degli stivali o delle ballerine e una scopa di saggina. Il cappello si può produrre con del feltro viola realizzando un cono da cucire sopra una base circolare, dove sarà presente un foro centrale. A rifinire il tutto unghie finte di plastica e un mantello realizzato con tulle viole, impreziosito da stelline di glitter incollate. Il costume dello scheletro è molto facile da realizzare, basta dipingere la sagoma dello stesso sopra una tuta nera di cotone, meglio se aderente. In alternativa si può realizzare con il cartoncino o con il pannolenci bianco, fissandolo alla tuta con pochi punti di cucitura. Completa la maschera una felpa aperta con cappuccio, rigorsamente nera, e la sagoma del teschio disegnata e poi ritagliata sul cartoncino bianco da indossare sul volto con un elastico.

Zucca e Frankenstein

Il primo è il simbolo della stessa festa di Halloween, molto colorato e facile da creare. Per il costume della zucca basta indossare una maglia arancione a manica lunga e un pantalone lungo nero, ritagliando nel feltro adesivo il ghigno di Jack-o'-lantern, da applicare sulla maglia stessa. Per le bambine si completa con una gonna di tulle arancione, mentre il picciolo lo si può realizzare con della carta crespa verde fissandola a un cerchietto arancione, da indossare sulla testa. Un secchielo a forma di zucca sarà perfetto per la raccolta delle caramelle, come un make up mirato per replicare l'espressione classica della zucca intagliata. Infine per realizzare il costume di Frankestein basta indossare una tuta verde scuro con delle scarpe da tennis nere, mentre la maschera la si può disegnare sul cartone o sopra una sacchetto capiente di carta colore avana. Con il pennarello nero si disegnano i capelli, la bocca, le cicatrici, i bulloni e si creano i fori per gli occhi, ritagliando degli ovali con le forbici. Per un festeggiamento in piena regola è bene che i piccoli indossino abiti caldi sotto ai costumi, così da non prendere freddo.