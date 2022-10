Offerte Amazon Prime sotto i 50 euro: le migliori per la cucina

Ultime ore di sconti per l'Amazon Prime Day di ottobre: la piattaforma più nota per la vendita online, ha deciso di soddisfare tutte le richieste e le necessità degli appassionati di cucina. Articoli e prodotti di qualità, brand famosi e marche amatissime ma a costi contenuti e con offerte sotto le 50 euro. Un'occasione imperdibile per chi adora trascorrere ore e ore tra fornelli ed accessori, non solo per realizzare manicaretti saporiti ma per sperimentare nuove tipologie di cottura e impiattamento ad arte. Ecco tutte le offerte più ghiotte.

Tritatutto da cucina elettrico

Kenwood Chopper CHP61.100WH è il comodo tritatutto da cucina elettrico, un mini robot a due velocità e motore con potenza 500W per monitorare il risultato della lavorazione. La ciotola da 0,5 litri ospita correttamente il sistema a quattro lame da 150 grammi, perfetto per lavorare verdure, erbe aromatiche ma anche carne e pesce. Il gancio antiscivolo permette una stabilità totale durante le operazioni in cucina, facile da usare è in vendita con un comodo attacco per la maionese e una spatola. Scopri l'offerta su Amazon.

Set padelle antiaderenti

Tre pezzi davvero interessanti e utilissimi per la preparazione di cibi prelibati, è il set di padelle antiaderenti in alluminio di Lagostina Cucina Mediterranea. Per una cottura rapida, sana e senza grassi, con diffusione ottimale del calore. La batteria è composta da tre padelle diametro cm 20, 24 e 28 facili da lavare anche in lavastoviglie, perfette per la cottura a gas, in forno a 175 gradi e induzione. Il corpo in alluminio presenta un rivestimento esterno rosso, mentre la parte interna è in Titanium Easy extra resistente. Al centro delle padelle è presente un indicatore di calore, che cambia tonalità una volta raggiunta la temperatura corretta per la cottura. Scopri l'offerta su Amazon.

Minifrullatore con borracce

Sportsblender della Electrolux è un comodo mini frullatore Good To Go utilizzabile ovunque, al lavoro, in spiaggia, in palestra. Perfetto per realizzare frullati freschissimi o cibi per i più piccoli, grazie alle due comode borracce in plastica antirottura Tritan* (marchio Eastman Company). Le bottiglie sono al 100% BPA-free e super resistenti, con presa comoda che ne facilita il trasporto. Si fissano al frullatore, che risulta super stabile grazie ai quattro piedini a ventosa. Si frulla il tutto rapidamente, si svita la bottiglia e si beve sul posto, per una prodotto fresco e salutare. Le borracce sono dotate di tappi colorati e personalizzabili. Scopri l'offerta su Amazon.

Caffettiera Moka elettrica

Si chiama Alicia Plus ed è la comoda caffettiera elettrica della De’Longhi, una vera Moka con pulsanti e corrente, ma anche con l'adattatore filtro che permette di scegliere tra una o due tazze. Perfetta per l'uso domestico ma anche per l'ufficio, grazie al pratico display utile per scegliere tra le varie funzioni: aroma, leggero, medio, forte, ma anche per il caffè macinato e l'orzo. La base è indipendente dalla caffettiera, il contenitore con coperchio trasparente consente di controllare la preparazione della bevanda, che può rimanere calda anche per 30 minuti dopo l'erogazione. Scopri l'offerta su Amazon.

PicBowl sfera per aperitivi e picnic

Comoda, versatile e salvaspazio è la PicBowl di Guzzini in plastica e disponibile in colori differenti. La sfera nasconde una serie di articoli utilissimi per realizzare un picnic o per un aperitivo colorato e divertente. Composta da due calotte sovrapponibili e richiudibili, contiene 2 ciotole, 1 vassoio, 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da dolce, 6 bicchieri. Tutto comodamente protetto dalla struttura a sfera e facilmente lavabile in lavastoviglie. Perfetto anche da portare in vacanza per gustare pranzi estivi in piena comodità. Scopri l'offerta su Amazon.

Tostapane elegante

Un raffinato tostapane di colore nero lucido e opaco è l'utilissimo modello Texture Plus della Russell Hobbs, con fessure extralarge. Comprensivo di funzione anti tostatura, con sei livelli regolabili di doratura croccante e salutare. È presente l'attacco dove riporre la griglia per scaldare il pane e le brioches, oltre alla funzione per scongelare i prodotti. La pinza per rimuovere il pane è compresa nel pacchetto. Scopri l'offerta su Amazon.

Bollitore cordless

Girmi Bl32 è il comodo bollitore cordless con rivestimenti interno in acciaio, dalla capacità di 1,2 litri e corpo esterno in metallo verniciato. La caraffa possiede una finestra graduata per visualizzare il livello dell'acqua, è presente un sistema di sicurezza anti surriscaldamento con resistenza nascosta. L'acqua bolle in pochi secondi in piena sicurezza, il bollitore vanta un funzionamento cordless e una base girevole a 360 gradi che consente un facile utilizzo con entrambe le mani. Scopri l'offerta su Amazon.