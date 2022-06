Le novità imperdibili del Fuorisalone 2022

L'attesissimo Fuorisalone ha aperto le danze, le prime giornate si sono concluse positivamente tra eventi, cocktail party esclusivi e press preview con la rivelazione delle novità più interessanti. L'evento collaterale al Salone del Mobile.Milano, iniziato ieri a Rho Fiera, proseguirà parallelamente fino al 12 giugno 2022. Per una settimana Milano cambierà aspetto, aumentando il suo ritmo frenetico grazie alla presenza di un numero spropositato di installazioni, allestimenti, presentazioni legate al mondo del design, e non solo.

Da più di 40 anni il Fuorisalone catalizza l'attenzione ampliando al contempo il suo raggio d'azione, quartiere dopo quartiere, e riqualificando aree dismesse e abbandonate. Una scelta vincente che ha permesso a Milano di diventare la vera capitale del design nel mondo. Ecco quali sono gli eventi imperdibili e quelli più curiosi di questa edizione 2022.

Statale di Milano: Design Re-Generation

Appuntamenti, progetti, installazioni realizzati sotto l'occhio vigile di Interni che, come sempre, trasforma l'Università degli Studi di Milano in un'opera a cielo aperto. La tematica per questo 2022 è il design inteso come rigenerazione di architetture, prodotti, processi e materiali. Un lavoro corale che punta a creare un progetto utile a tutelare l'ambiente, in funzione di un presente e un futuro migliore. Quaranta installazioni con proposte progettuali, creazioni di design e artistiche in funzione di una migliore qualità della vita.

Quattro le tematiche dell'evento: Nuova Estetica della Sostenibilità; Natura in Città; Intelligenza Artificiale per un Design innovativo; Un futuro nuovo attraverso un design consapevole. Interni Design Re-Generation sotto la guida di Gilda Bojardi con Matteo Vercelloni e Andrea Branzi, coinvolgerà anche altri spazi espositivi quali l'Audi House of Progress, in piazza Cordusio, l'Orto Botanico di Brera e lo spazio Cappellini agli IBM Studios Milano in piazza Gae Aulenti.

Dove: via Festa del Perdono, 7 - Milano.

Superstudio Show

Looking Ahead: questo il tema di questa Design Week 2022 per lo spazio iconico legato al Fuorisalone, un invito rivolto ai vari designer presenti per guardare oltre ed esplorare territori sconosciuti, anticipare necessità e tendenze, tradurre il termine sostenibilità in proposte reali e concrete, ridisegnando al contempo la vita di tutti. Le tematiche calde di questo evento sono tantissime, tra queste:

Asian Impact , una mostra corale in cui Giappone, Thailandia, Hong Kong, Singapore interpretano il mondo globale con proposte che rispettano la loro tradizione ma si integrano con la tecnologia e l'estetica della contemporaneità;

, una mostra corale in cui Giappone, Thailandia, Hong Kong, Singapore interpretano il mondo globale con proposte che rispettano la loro tradizione ma si integrano con la tecnologia e l'estetica della contemporaneità; Supergarden , adagiata sul giardino d'ingresso sorge una minuscola casetta di 25 mq di Tiny Company, tutta in vetro, supportata da un'installazione che illustra le novità dell'arredo all'aperto con le diverse possibilità di vivere outside, le nuove funzioni interno-esterno di oggetti e architettura in una visione rispettosa della natura;

, adagiata sul giardino d'ingresso sorge una minuscola casetta di 25 mq di Tiny Company, tutta in vetro, supportata da un'installazione che illustra le novità dell'arredo all'aperto con le diverse possibilità di vivere outside, le nuove funzioni interno-esterno di oggetti e architettura in una visione rispettosa della natura; Case Cozy Così , nonostante il futuro sia sempre più tecnologico l'allestimento riconferma la necessità di un vivere domestico che risulti confortevole, semplice ed essenziale, grazie a una ricca panoramica sull'interpretazione dell'ambiente casa anche nel resto del mondo;

, nonostante il futuro sia sempre più tecnologico l'allestimento riconferma la necessità di un vivere domestico che risulti confortevole, semplice ed essenziale, grazie a una ricca panoramica sull'interpretazione dell'ambiente casa anche nel resto del mondo; Dreamers, in questa sezione l'attenzione è rivolta alle giovani leve e ai talenti di domani, alla ricerca e alla scoperta di sognatori che cullino pensieri diversi, sperimentazioni e autoproduzioni.

Dove: via Tortona 27 - Milano.

Cappellini e IBM Studios

Presso il Padiglione di IBM Studio in Piazza Gae Aulenti il brand Cappellini si racconta attraverso due eventi, con Looking to the future propone la propria visione del prodotto contemporaneo con il supporto di numerosi creativi internazionali, e con gli oggetti inseriti in una scatola scenica animata solo da luci e musica. Invece attraverso Cappellini Slowdown Refuge racconta l'abitare contemporaneo come punto di contatto tra passato e futuro, come mezzo di comunicazione tra la ritrovata identità intima e la socialità; un rifugio protettivo ma sempre con un affaccio sul mondo esterno. Le stanze si susseguono mostrando oggetti iconici senza tempo, supportato da aree di incontro e relax con progetti innovativi frutto della collaborazione con gli studenti internazionali del Master in Interior Design e Digital Art Direction di Marangoni Design Campus.

Dove: piazza Gae Aulenti - Milano.

Doppia Firma a Palazzo Litta

Palazzo Litta ospita la sesta edizione di Doppia Firma, Dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato, un progetto che valorizza l'unione tra l’innovazione del design e la tradizione dei grandi maestri d'arte europei. La finalità è quella di mostrare una collezione unica sviluppata attravero ventidue straordinari sodalizi creativi, una selezione di oggetti iconici ideati e interpretati da designer di fama internazionale. Ferruccio Laviani è stato incaricato dai partner di Doppia Firma di progettare un'opera dedicata espressamente a questa edizione della mostra e site specific, affinché si inserisse perfettamente nella splendida cornice di Palazzo Litta. Ne è nata così Littargicous, un'opera che coniuga felicemente progetto e artigianalità, grazie alla collaborazione con Villari, azienda di eccellenza nella produzione della porcellana d'arte.

Dove: Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 – Milano.

In giro per Milano

Posca, i noti marcatori come parte attiva di un'esposizione innovativa ideata dal designer Giulio Iacchetti dal titolo di Posca Wave. In plastica riciclata è un sistema modulare che permette ai marcatori di preservare la posa verticale, creando così un percorso a onda dalle potenzialità infinite. Il modulo si può fissare al muro contribuendo alla realizzazione di opere creative. Aperto al pubblico l'evento conta la presenza di sei artisti, illustratori e designer che omaggeranno Posca con una performance live: Pao, Ilaria Faccioli, Francesco Caporale, Mario Trimarchi, Mario Stilla e Giulia J Rosa.

Dove: via Ciovasso 6 - Milano.

Pensione, un hotel a conduzione familiare dall'atteggiamento conviviale e accogliente, un luogo intimo e senza tempo con arredi signorili, tra opulento e sofisticato pensati e creati da The Socialite Family. Un luogo magico, segreto, impreziosito da un piccolo Coconut Bar, uno spazio aperto su una terrazza dove sorseggiare cocktail dissetanti.

Dove: Pensione, via Vitruvio 25 Milano.

Lapitec partecipa al Fuorisalone con My Secret, una SPA galleggiante nel cuore di Brera progettata da Michele Perlini. Un elemento architettonico di ispirazione giapponese votato alla calma e alla contemplazione, sospeso in un tempo che sembra volersi contrapporre ai veloci ritmi della Design Week. Disposta sopra una zattera, sospesa su uno specchio d'acqua la SPA galleggiante è delimitata da pareti scorrevoli shoji e una grande facciata in vetro panoramica, che apre lo sguardo su una dimensione più intima e raccolta. Anche gli interni ricalcano l'essenzialità nipponica con materiali naturali, illuminazione conciliante e pochi elementi decorativi, un equilibrio di spazi e forme per incentivare la contemplazione e l'elevazione spirituale.

Dove: Largo La Foppa - Milano.

Moooi presenta A Life Extraordinary con la partecipazione di LG OLED, un'immersione totale in un allestimento multisensoriale in grado di offrire sia un'esperienza fisica che digitale, supportata dal meglio del design, del lifestyle e della tecnologia. Con la collaborazioe di artisti e creativi quali Ada Sokól, Cristina Celestino, Front e Andrés Reisinger.

Dove: Salone dei Tessuti at Via S. Gregorio, 29 – Milano.

Galleria Rossana Orlandi offre la possibilità di visitare The Danish House, un appartamento di due piani dove si respira l'atmosfera del design tipico danese. Sempre presso la galleria è possibile ammirare cinque eclettiche Citroen Ami, realizzate da cinque artiste di fama internazionale, una collaborazione unica nata come Les Ami de Ro.

Dove: via Bandello 14-16 - Milano.