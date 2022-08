Dalla Valle d'Itria alle Cinque Terre: mete romantiche per viaggi di nozze

Dove andare in viaggio di nozze in Italia nel 2022? Il Belpaese possiede diverse mete turistiche romantiche e appetibili. E talvolta ci sono luoghi che si tralasciano perché ammaliati da Paesi esotici, che tuttavia non hanno nulla da invidiare in termini di cultura e fascino alle località nostrane.

In Italia ce n’è per tutti i gusti: per le coppie che cercano la natura, per quelle che cercano musei e arte, per quelle che cercano panorami mozzafiato da guardare alla luce della luna prima di sprofondare l’uno negli occhi dell’altra, per quelle che cercano divertimento o una full immersion nell’enogastronomia locale. Qui di seguito alcune idee.

Valle d’Itria

È forse la zona della Puglia più devota al turismo d’élite. In Valle d'Itria si possono trovare al tempo stesso territori incontaminati, deliziose calette marine poco distanti e poco frequentate e una grande ricchezza tradizionale ed enogastronomica. Ci sono diverse “città bianche” da visitare per la loro peculiare architettura che respinge la luce del sole, a partire dalla suggestiva Ostuni.

Ma non si possono tralasciare i trulli di Alberobello, i fornelli di Cisternino e Martina Franca, un tour dei vini a Locorotondo, e diversi beni culturali, nelle città e nelle campagne. Il consiglio è soggiornare in una masseria restaurata trasformata in resort, dove lusso e romanticismo, oltre a una certa privacy e tranquillità, imperano.

Isole Eolie

Alicudi, Filicudi, Panarea, Lipari, Salina e le altre sono luoghi estremamente affascinanti da visitare almeno una volta nella vita, e perché non in viaggio di nozze? Tra spiagge incantate e tramonti da favola, alle isole Eolie si può consumare la propria fiaba d’amore personale con tanto di aperitivo vista mare. Naturalmente accompagnato da un buon vino siciliano doc.

Venezia

È un grande classico dei viaggi di nozze, una delle mete più gettonate dagli italiani della classe media tra gli anni ’60 e ’70. Perché visitare Venezia subito dopo il matrimonio? Perché è una città ricca di storia, una città che sorge dall’acqua e che simboleggia la purezza di un amore che si cerca di eternare.

E poi una gita in gondola, un desiderio di passione espresso prima di un bacio sul Ponte di Rialto, una passeggiata in piazza San Marco - magari all’alba, mentre Venezia si risveglia dal suo torpore - sono l’ideale per una coppia che è in cerca di momenti unici, da non dimenticare.

Toscana

Ci sono coppie che cercano la cultura anche in viaggio di nozze. E allora l’ideale per loro è la Toscana, tra la Firenze dei musei, la signorile Siena, un doveroso passaggio all’ombra della Torre di Pisa. E molto altro, naturalmente. Senza scordare che tra ottobre e novembre si svolge il Lucca Comics, ed è un must per le giovani coppie geek. Da questi luoghi inoltre ha transitato una parte importante della letteratura italiana, tra vicoli e strade che raccontano ognuno la propria storia.

La Toscana può essere anche la meta preferita dei ghiottoni e degli appassionati di vini, grazie a una presenza di una tradizione enogastronomica importante che consta di cacciagione, sapori delicati e raffinali, pici al tartufo, cantucci inzuppati nel vinsanto. E naturalmente un buon Chianti per brindare all’amore per sempre.

Costiera Amalfitana

Anche qui si può spaziare in diverse località, magari soggiornando in una a scelta tra Amalfi, Positano, Maiori, Minori e Cetara. La Costiera Amalfitana, come la tradizione campana vuole, è un luogo allegro in cui trascorrere giornate all’insegna degli elementi più diversi: adagiata sul mare, la Costiera offre architetture religiose e civili insolite e coloratissime, ottimo cibo e la possibilità di farsi qualche regalino indimenticabile. Come un monile o un piccolo oggetto in corallo che viene lavorato dagli artigiani locali con tecniche che si perdono nella memoria.

Cinque Terre

Si torna al nord Italia, in Liguria, sulla riviera di Levante. Qui si possono trovare località turistiche di grande tradizione come Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore e Monterosso al Mare, meglio conosciute come Cinque Terre. Queste città compenetrano azione della natura e azione dell’uomo: sorgono tra mare e altura, con piccole e caratteristiche costruzioni che hanno un alto impatto visivo (come le case torri di Riomaggiore), grazie a romanticissimi panorami. Senza dimenticare i terrazzamenti viticoli che forniscono vini pregiati perfetti per gli amanti dell’enogastronomia.