Arriva il ciclone di San Valentino: ecco le aree più a rischio

Dopo un periodo piovoso e instabile ma non così freddo, l'inverno adesso ha voglia di tornare anche sulla scena italiana: è confermata l'irruzione fredda prevista da venerdì 14 febbraio con un netto calo termico e la neve che potrà fare la sua comparsa anche sulle zone di pianura del Nord grazie alla formazione di un ciclone colmo di aria fredda, nubi imponenti e fenomeni anche intensi.

Arriva il ciclone

" Piomberemo nel vero inverno a causa del ciclone di San Valentino": lo ha confermato l'esperto Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it facendo un quadro su quanto accadrà tra ormai 48 ore. " Arriverà la neve in pianura, i fiocchi che scenderanno al Nord e su parte del Centro" . Entrando nel dettaglio va spiegato che questo vortice si formerà sui nostri mari per l'arrivo dell'aria gelida direttamente dall'area della Russia settentrionale i cui valori sono di svariati gradi sottozero. Nel suo cammino, come è normale che sia, diventerà un po' più "mite" soprattutto a contatto con i nostri mari che presentano temperature di 16-18°C ma la massa gelida sarà in grado di riportare il vero freddo come da calendario.

La neve in pianura

L'esperto spiega che nevicherà in serata in Emilia e in Veneto fino alle zone pianeggianti. " Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono bei fiocchi da Bologna a Piacenza, probabili anche tra Padova e Rovigo: per la corretta localizzazione delle nevicate e dei principali fenomeni meteo attendiamo, però, conferme e indicazioni più precise della traiettoria del nucleo gelido russo" . Fino a tutto giovedì, però, saremo ancora dentro a un contesto simil autunnale con piogge specialmente sulle zone tirreniche di Liguria e Toscana ma che coinvolgeranno anche le rimamenti regioni centrali.

Il crollo termico

Rispetto ai valori di mercoledì e giovedì, dopodomani le temperature subiranno un autentico crollo scendendo anche di 10°C sia durante il giorno che in nottata con diffuse gelate al Centro-Nord e valori che scenderanno sotto lo zero. L'aria fredda resisterà anche per la giornata di sabato mentre domenica 16 febbraio si prevede un addolcimento termico con le ultime nevicate sulle zone adriatiche e al Sud ma a quote superiori a 7-900 metri.

La tendenza successiva

L'area ciclonica insisterà soprattutto al Sud durante il fine settimana con temporali e locali nubifragi nella giornata di domenica su regioni quali Campania, Puglia, Calabria e

Sicilia. Occhi puntati anche alla prossima settimana quando l'inverno potrebbe tornare a fare la voce grossa ma, in questo caso, bisognerà aspettare ancora un paio di giorni per avere un quadro più delinato della situazione.