Caldo africano non solo di passaggio: quanto durerà la fase rovente

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno felici gli amanti dell'estate e del caldo, un po' meno quelli che non amano temperature troppo elevate (specialmente in questo periodo dell'anno): l'anticiclone africano fa sul serio e oltre a portare i termometri in alcuni casi ben sopra i 30°C, non ha alcuna intenzione di abbandonare così facilmente il nostro Paese.

Il nuovo assetto atmosferico

Dopo molte settimane caratterizzate da clima fresco e instabile grazie all'ingresso di aria fresca in quota e, talvolta, di fronti atlantici, adesso siamo pronti ad assistere a un netto cambiamento atmosferico. Tutto nasce da un'area di bassa pressione tra Marocco e Penisola Iberica che darà il via all'ondata di caldo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. " L’aria bollente, incanalandosi verso l’Europa sud-occidentale, darà origine a un vasto e potente promontorio di alta pressione che si estenderà fino a tutto il nostro Paese, fungendo da scudo contro ogni velleità perturbata", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it.

I picchi più elevati

Il caldo africano si farà sentire a partire dal week-end ormai alle porte che ci traghetterà nella nuova stagione (l'estate meteorologica inizia il 1° giugno, quella astronomica tre settimane dopo). " A livello termico si assisterà a un’impennata notevole: le temperature massime si porteranno ben oltre i 30 gradi in numerose località, con punte fino a 35-37°C previste nell’entroterra sardo ", sottolinea l'esperto. Nel dettaglio, le grandi città del Centro-Nord sperimenteranno valori intorno ai 30-32°C, farà più caldo man mano che ci si allontana dal mare. Al Sud, infatti, le città costiere avranno un caldo più moderato (grazie anche alle brezze) ma l'anticiclone africano si rinforzerà anche qui a partire da domenica-lunedì.

La durata del caldo

A questo punto ci si interroga su quanto potrà durare questa prima fase pienamente estiva? Se fino a qualche giorno fa si ipotizzava una toccata e fuga, non sarà così. Il caldo africano con temperature ben superiori alle medie del periodo si spingerà ben oltre il Ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica. " Le previsioni a medio termine indicano che il promontorio subtropicale potrebbe resistere almeno per tutta la prima settimana di giugno, se non addirittura oltre", conclude l'esperto.

Dunque, prepariamoci a tirare fuori dagli armadi le cose più leggere e soprattutto, per gli amanti del mare, a fare i primi bagni. In questa fase, infine, l'instabilità atmosferica resisterà soltanto sull'arco alpino con temporali non esclusi durante le ore pomeridiane.