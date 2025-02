"Copiosa" e con accumuli fino a 40 cm: dove cadrà la neve

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se il grande gelo ha scelto la "via dell'Est" provocando copiose nevicate fin sulle zone pianeggianti e le coste del Mar Nero, in Turchia, un'ondata di maltempo di origine atlantica colpirà il nostro Paese a partire soprattutto da martedì con un calo termico e il ritorno di abbondanti accumuli di neve sulle nostre montagne, in particolare sulle Alpi.

Dove è atteso quasi mezzo metro

Le condizioni meteo sono previste in peggioramento già in apertura di settimana con le prime nubi e piogge da ovest verso est specialmente al Nord e sulle regioni tirreniche ma gli occhi sono puntati a martedì quando un vortice ciclonico si formerà sui nostri mari provocando fenomeni anche intensi. Come detto, per la gioia di operatori turistici e appassionati le Alpi faranno un bel bottino di neve che cadrà copiosa oltre i 1.000-1.300 metri sull'interno arco alpino ma con gli accumuli maggiori stimati in 30-40 cm " soprattutto sulle Alpi marittime e sulle Dolomiti. Non riuscirà a nevicare in Appennino, se non sulle vette più alte", spiega Federico Brescia, meteorologo de Ilmeteo.it.

La traiettoria della perturbazione

L'esperto ha parlato, a ben ragione, di "neve copiosa" che cadrà nell'arco di un paio di giorni visto che fino a giovedì 27 febbraio le condizioni atmosferiche rimarranno instabili e incerte con la perturbazione che si sposterà anche al Sud e sulle Isole dove le precipitazioni arriveranno tra mercoledì e giovedì. L'appennino centro-meridionale vedrà nevicate ma soltanto a quote medio-alte: non farà così freddo, ricordiamo che si tratta di aria di origine atlantica. Sarà molta la pioggia sulle zone pianeggianti e di collina soprattutto sul Nord-Est e Centro Italia versante tirrenico, fenomeni più irregolari sulle zone adriatiche centro-meridionali.

Le proiezioni per marzo

Il timido promontorio di alta pressione, dunque, avrà vita breve e limitato alla giornata di oggi anche se già il Nord sta vedendo un aumento delle nuvolosità medio-alta. Ma quali sono le proiezioni per il mese che ci porterà alla primavera? Le primissime proiezioni, quindi linee di tendenza (non sono previsioni) vedono " il ritorno in grande stile delle precipitazioni, dopo un periodo mite in cui il freddo, quello vero, è mancato praticamente su tutta l'Italia.

La mappa del Centro Europeo appena aggiornata indica un surplus di piogge in particolare sulle regioni del Centro Nord; sulle nostre montagne potrebbe tornare la neve, a tratti pure molto abbondante", conclude Mattia Gussoni del quotidiano meteo. Almeno per la prima decade di marzo, dunque, meteo movimentato e instabile con frequenti occasioni per le precipitazioni che non mancheranno sul nostro Paese.